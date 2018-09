Premiera nove sezone v ligi prvakov že dolgo ni razvnela toliko strasti kot v sredo zvečer, ko je bil v Valencii ob evropskem debiju v dresu Juventusa izključen Cristiano Ronaldo. Portugalec bo zagotovo izpustil naslednjo tekmo proti Young Boys, Uefa pa bo čez teden dni sporočila, ali bo Ronaldo manjkal tudi v tretjem krogu proti Manchester Unitedu na kultnem stadionu Old Trafford, kjer se je začela njegova zvezdniška kariera.

V javnosti se pojavljajo dvomi o upravičenosti neposredne izključitve Cristiana Ronalda. Ko je nastopal v dresu Reala iz Madrida, je na zahrbten način večkrat udarjal nasprotnike brez žoge, a so mu sodniki tudi zaradi večjega ugleda kraljevega kluba skoraj vedno pogledali skozi prste. Ronaldova bolečina se je po njegovi izključitvi še poglobila, saj se je Juventusu na mednarodnem odru prvič zgodilo, da je imel na gostujočem igrišču na voljo dve enajstmetrovki. Namesto izključenega Ronalda ju je zanesljivo izkoristil reprezentant Bosne in Hercegovine Miralem Pjanić, Portugalec pa je tako ostal brez novega mejnika. Ronaldo v ligi prvakov s petnajstimi goli s kazenskega strela namreč že dolgo velja za kralja enajstmetrovk.

Cristiano Ronaldo je bil na svoji športni poti enajstkrat kaznovan z rdečim kartonom, v Valencii pa ga je doletela prva izključitev ob 154. nastopu v ligi prvakov. Nemški sodnik Felix Brych po posvetovanju s pomočnikom za golom ni pokazal usmiljenja do prvega zvezdnika Juventusa. Ronalda je izključil zaradi nešportne brce v nogo branilca Valencie Jeisona Murilla in kasnejšega cukanja za lase nasprotnika. Portugalec se je v hipu čustveno zlomil in ob odhodu z igrišča planil v neutolažljiv jok, kar je še dodatno podžgalo španske navijače na tribunah. »Razumljivo, da ga je prizadela sodniška odločitev. V sebi čuti razočaranje, a se bo moral kmalu pobrati, saj nas čakajo nove preizkušnje,« je komentiral trener Juventusa Massimiliano Allegri .

Real razigran, Kovač začel z zmago

Ronaldov nekdanji klub Real iz Madrida se je po njegovi selitvi v Torino sprostil v igri in do vrha napolnil mrežo Rome, ki se je nazadnje uvrstila v polfinale lige prvakov. Evropski prvak se je izkazal s kolektivnim duhom in trinajsto zaporedno zmago na uvodu lige prvakov. V igri Reala je že opazen podpis novega trenerja Julena Lopeteguija, ki ima več smisla za kreativnost kot njegov predhodnik Zinedine Zidane. Real je skupaj sprožil trideset strelov proti italijanskim vratom, nanizal skoraj 650 podaj in prevladoval s 59-odstotno posestjo žoge. Specialist za proste strele v Madridu postaja Isco, ki je v letošnjem koledarskem letu iz štirih poskusov dosegel dva gola. Največkrat so poskušali Ronaldo (9), Bale (6) in Asensio (5), a nobena žoga ni končala v mreži. Prihodnost Reala je tudi Mariano Diaz, ki je s tretjim zadetkom postavil piko na i proti Romi. Za Real je iz devetih poskusov dosegel že šest golov.

V novo sezono je šampionsko krenil tudi nemški prvak Bayern iz Münchna, ki je pod vodstvom hrvaškega trenerja Nika Kovača vpisal prvi mednarodni uspeh v Lizboni. Kovač je postal že sedmi trener Bayerna zapovrstjo, ki je na evropski uverturi zmagal brez prejetega zadetka. Povsem drugačno razpoloženje pa vlada v Manchester Cityju, ki je na domačem igrišču presenetljivo klonil proti Lyonu. Trener Josep Guardiola je tekmo kazensko spremljal s tribune, City pa je zabeležil že četrti zaporedni poraz v ligi prvakov, kar se doslej ni zgodilo še nobenemu angleškemu klubu. City kljub uvodnemu spodrsljaju ostaja glavni favorit za napredovanje v skupini, saj Šahtar in Hoffenheim po kakovosti ne dosegata ravni angleškega prvaka.

Liga prvakov, 1. krog, skupina E: Ajax – AEK Atene 3:0 (0:0), Benfica – Bayern München 0:2 (0:1), skupina F: Šahtar Donjeck – Hoffenheim 2:2 (1:2), Manchester City – Lyon 1:2 (0:2), skupina G: Real Madrid – Roma 3:0 (1:0), Viktoria Plzen – CSKA Moskva 2:2 (2:0), skupina H: Valencia – Juventus 0:2 (0:1), Young Boys – Manchester United 0:3 (0:2).