Solberg je nazadnje na SP v reliju tekmoval v sezoni 2012. Kot poroča uradna spletna stran tekmovanja, se bodo v Kataloniji na istem reliju prvič po letu 2010 pomerili trije zadnji svetovni prvaki; poleg Solberga (prvak je bil pred 15 leti) še serijska prvaka zadnjega desetletja in pol, Francoza Sebastien Ogier, aktualni prvak, ter Sebastien Loeb, ki kljub upokojitvi občasno še vedno sede za volan dirkalnika na najvišji ravni.

Nazadnje so trije prvaki na isti dirki nastopili na Finskem 2010, ko so vozili Loeb, Solberg in Finec Juha Kankkunen. Solberg bo v Kataloniji tekmoval v ekipi Volkswagna v prvenstvu WRC 2, njegova sovoznica bo Veronica Engan. »Že ko sem januarja preizkusil avto, se kar nisem mogel ločiti od njega. V Kataloniji bo izjemen reli, rad imam mešanico asfaltne podlage in makadama. Poleg tega pa bo nekaj posebnega, ker se vračam na reli, kjer sem leta 2012 končal kariero,« je še dodal Norvežan.

Solberg je v karieri nastopil na 188 relijih za SP in dosegel 13 zmag, tekmoval pa je za Ford, Subaru in Citroen. Trikrat je bil svetovni podprvak, leta 2003 pa je postal svetovni prvak s Subarujem.