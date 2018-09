Mlinotestovo investicijo je v okviru podpore iz programa razvoja podeželja v obdobju 2014 do 2020 s 714.000 evrov sofinanciralo tudi ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Zato sta se današnje otvoritve udeležila tudi nekdanji kmetijski minister in sedanji predsednik DZ Dejan Židan ter državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu Tanja Strniša.

Židan je poudaril, da je Mlinotest »tak, kot so Primorci - samozavestni, trmasti in pogumni. Gospodarska družba, ki živi že od leta 1867, ki že 60 let proizvaja testenine, je lahko obstala in bo obstala samo zato, ker je inovativna in ker proizvaja nove izdelke, ki jih konkurenca še ne proizvaja«.

Nova pridobitev bo omogočila Mlinotestu bolj okrepljen vstop na tuje trge, seveda pa računajo tudi na povečano povpraševanje na domačem trgu, kjer so sicer največji ponudnik polnjenih testenin, je povedal direktor Mlinotesta Danilo Kobal.