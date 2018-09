Osim se je za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti odločil po tistem, ko je preiskovalni sodnik Šiška sprva izpustil na prostost, čeprav je tožilstvo zahtevalo pripor zaradi ponovitvene nevarnosti, kasneje pa je zunajobravnavni senat odločitev spremenil in Šiško je moral v pripor. Odločitev senata je kasneje potrdilo tudi višje sodišče.

Tožilstvo pa je prejšnji teden vložilo zahtevo za uvedbo preiskave zoper Šiška, ki mu očitajo ščuvanje k nasilni spremembi ustavne ureditve. Ni pa Šiško edini, zoper katerega tožilstvo terja uvedbo preiskave. Kot so za Večer potrdili na tožilstvu, so predlagali preiskavo tudi zoper drugoosumljenega, in to zaradi pomoči h kaznivem dejanju ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve.