»Zame je to prvo svetovno prvenstvo in z uvrstitvijo med osmerico ne smem biti nezadovoljna. Seveda je vsak premagljiv, imela sem priložnost za več, škoda, a nasprotnica je bila zelo dobra, izkušena, z raznovrstnimi tehnikami. Nekaj grenkega priokusa takoj po borbi seveda je, a mislim, da bom čez nekaj dni lahko zadovoljna, ko se bom ozrla na prvenstvo,« je po tekmi povedala športnica, ki bo jeseni nadaljevala študij v tretjem letniku na ljubljanski univerzi.

V moški konkurenci sta že pred tem v kategoriji do 60 kg v prvem nastopu izgubila David Štarkel in Matjaž Trbovc. V petek bosta slovenske barve v največjem mestu ob Kaspijskem jezeru branila aktualni evropski prvak v kategoriji do 66 kg Adrian Gomboc in izkušena Petra Nareks v kategoriji do 52 kg.