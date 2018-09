Ker vsi dobro vemo, da je predvideni, realni in edini predsednik slovenske vlade Marjan Šarec in ne Janša, smo včeraj poskušali ugotoviti, kaj je bruseljsko združenje desničarskih strank navedlo, da so Janši vseeno pripisali »predvideno« premierstvo. K množici razlag na družbenih omrežjih zato dodajamo še našo: Janša si po našem doslej še ni upal v Bruselj sporočiti, da si ni upal prevzeti mandatarstva, ki ga je zanj res »predvidel« predsednik Pahor. Ubogi bruseljski piarovci pa so tudi preveč zaposlenih z drugimi razlagami problemov (kot recimo, zakaj njihov predsednik evropske komisije skriva mnenje pravne službe o arbitražnem sporazumu), da bi vsak dan sproti preverjali, ali je Janša medtem že sestavil vlado ali ne.