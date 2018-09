Podjetje Sirekar Hulgi OÜ, ki je znan dobaviteljev tekstilnih izdelkov blagovnih znamk visoke kakovosti v Evropi, ima strateški načrt ponovno vzpostaviti in nadalje razvijati blagovno znamko Polzela, so sporočili iz družbe.

Z 20-letnimi izkušnjami na baltskih tržiščih in prisotnostjo na večini vzhodnih trgov, kot so Rusija, Češka, Slovaška in drugi, namerava podjetje razviti blagovno znamko Polzela kot močno, mednarodno prepoznavno visoko kakovostno blagovno znamko. Obenem bodo imeli tudi slovenski potrošniki možnost širše ponudbe izdelkov drugih blagovnih znamk, ki jih ima podjetje Sirekar Hulgi OÜ v svojem portfelju in jih namerava distribuirati tudi v Sloveniji, navajajo v družbi.