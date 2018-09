Policija je namreč v nedeljo popoldne posredovala v Rošpohu, ob posredovanju pa je umrl 31-letnik. Priča dogodka je za Slovenske novice povedala, da je policist 31-letnika davil, nato pa je ta izgubil zavest. Kljub oživljanju je moški umrl.

Po poročanju omenjenega medija je Policijska uprava Maribor na svoji Facebook strani zapisala, da je bil moški pod vplivom prepovedanih drog in da so zanj uporabili prisilna sredstva. Po izgubi zavesti sta mu policista snela lisice, da sta ga lahko reševalca oživljala. Ob tem so mariborski policisti po poročanju Slovenskih novic v zapisu, ki so ga potem izbrisali s Facebooka, navedli, da dosedanje ugotovitve kažejo na to, da smrt moškega ni povezana s posredovanjem policistov ali uporabe prisilnih sredstev.

V posebnem oddelku, ki se pri Specializiranem državnem tožilstvu ukvarja s preiskovanjem in pregonom uradnih oseb s posebnimi pooblastili, torej tudi s policisti, so za STA potrdili, da preiskujejo to intervencijo policistov v smeri zakonite, strokovne in sorazmerne uporabe prisilnih sredstev.