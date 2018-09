»Prvi letošnji pridelek,« je na družbenem omrežju v začetku junija zapisal čebelar Damir Škraban pod fotografije, s katerih je bilo razvidno, koliko medu so pridelale mestne čebele, ki domujejo na travniku parka Tivoli blizu Ceste 27. aprila. Slabe štiri mesece pozneje je čebelar ostal brez dveh čebeljih družin. Ko je minulo sredo prišel do svojih panjev v Tivoliju, je takoj opazil, da je nekaj hudo narobe. Na pokrivni deski panjev je opazil bel prah, v notranjosti dveh panjev pa je bilo tega prahu še več. Ob panjih je bila tudi posodica insekticida, ki jo je storilec pustil za seboj. Za zdaj še neznani storilec je insekticid stresel v panje in zastrupil tivolske čebele.

»Po pregledu teh dveh čebeljih družin sem videl, da v panju ni preživelih čebel. Vse so umrle in ležale v debeli plasti na dnu panja,« je posledice dejanja opisal Damir Škraban, ki je prepričan, da tokrat ni šlo zgolj za vandalizem nekoga, ki je na kakšni zabavi pregloboko pogledal v kozarec. »Nekdo je to dejanje načrtoval. Kupil je insekticid, zelo verjetno v torek ponoči prišel do stojišča, ga stresel v panja in posodico z insekticidom demonstrativno pustil na najvidnejšem mestu pri panjih,« je ogorčen Škraban.

Čebele niso bile prvič tarča vandalov

Čebelar je o dogodku nemudoma obvestil tudi ljubljanske policiste, ki so naredili zapisnik, vzeli pa so tudi posodo z insekticidom in vzorec umorjenih čebel. Škraban upa, da bodo na posodi z insekticidom našli kakšen prstni odtis, ki bi jih pripeljal do storilca. Na ljubljanski policijski upravi so potrdili, da so bili obveščeni o pomorjenih čebelah v parku Tivoli. »Čebelji družini sta v obeh panjih pomrli. Nastalo je za nekaj sto evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo s preiskavo zaradi sumov kaznivega dejanja poškodovanje tuje stvari,« so ob tem sporočili s policije.

To sicer ni prvič, da so bile tivolske čebele, ki so jim stojišča za nakladne panje v tivolskem parku postavili pred približno dvema letoma, tarča vandalov. Objestneži so zgolj nekaj dni po tem, ko je svet letos 20. maja proslavil prvi svetovni dan čebel, bele panje ob tivolskem rastlinjaku prevrnili. Panjev takrat niso poškodovali, prav tako so nepoškodovane ostale tudi čebele. Tako Škraban kot mestne oblasti so takrat upali, da gre za osamljen dogodek in da se vandalizem nad čebelami ne bo več ponovil. »Nerazumljivo je, da so vandali razsuli čebelje panje. Ne razumem, kaj nekoga muči, da povzroča škodo. Ne razumem takih ljudi. Vandalizem je treba preganjati,« je bil maja do ravnanja vandalov kritičen tudi ljubljanski župan Zoran Janković.