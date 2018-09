Ko so arheologi preiskovali grobišče natufijskega ljudstva (ljudstvo lovcev in nabiralcev, ki so v obdobju paleo in neolitika naseljevali Bližnji vzhod) v jami Raqefet, so naleteli na zanimivo odkritje, nekakšno starodavno pivovarno, za katero domnevajo, da bi jo lahko uporabljali že pred 13.000 leti. Najdbe kažejo, da ljudstva v obdobju neolitika niso varila piva kot stranski produkt peke kruha, pač pa kot samostojno dejavnost.

Najstarejša alkoholna pijača, ki jo je proizvedel človek

Raziskovalci bodo še naprej skušali razvozlati, kaj so ljudje počeli prej (pekli kruh ali varili pivo), v članku znanstvene revije ScienceDirect pa ugotavljajo, da bi lahko pivo spodbudilo razna ljudstva k udomačitvi različnih žit . Najstarejši sledovi kruha so bili najdeni na območju, kjer je danes Jordanija. Znanstveniki jim pripisujejo starost od 11.600 do 14.600 let, proizvajanje piva pa bi po podatkih omenjene najdbe lahko izvajali pred 11.700 do 13.700 leti. Ljudstva so pivo varila tudi za razna obredna dejanja, verjetno tudi za čaščenje umrlih.

Sledi alkohola so zaznali, ko so želeli ugotoviti, s čim so se natufijska ljudstva prehranjevala. Analiza primerkov je pokazala sledi alkohola, pridelanega iz pšenice in ječmena. »To je najstarejši primer alkohola, ki so ga proizvedle človeške roke,« je dejala Li Liu, vodja arheološke raziskave in profesorica na Standfordski univerzi.