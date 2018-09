Čeprav je zaradi čakanja na novo izvedensko mnenje od zadnjega naroka minilo že več kot tri mesece in je morala glavna obravnava steči od začetka, je sodišče to izvedlo po hitrem postopku. Tožilka Mateja Artenjak je ob tem rahlo spremenila obtožnico, predvsem v delu, ki se tiče novega izvedenskega mnenja komisije medicinske fakultete.

Medtem ko naj bi izvedenec Mladen Vrabič med sojenjem za zaprtimi vrati sodne dvorane obtoženemu pripisal skoraj popolno prištevnost, novo izvedensko mnenje glede Kolarja sicer ne gre v smeri psihične bolezni, je pa pri njem ugotovilo čustveno osebnostno motnjo »borderline«, zaradi katere naj bi bil obtoženi v času dejanja bistveno zmanjšano prišteven.

Da je moril prav on, po njenem dokazujejo njegove krvave sledi na oblačilih umorjenega Ludvika Pukšiča, o obrambi Kolarja, da se je svoje žrtve bal in da je bil izzvan, pa dejala, da prvih 12 vbodov od zadaj in šele poznejša dva od spredaj, teh navedb ne potrjujeta.

Kolar je pred koncem obravnave še enkrat izrazil obžalovanje, da je prišlo do dogodka, tožilka pa je v sklepni besedi dejala, da je obdolženemu v celoti dokazano kaznivo dejanje umora na grozovit način. Spomnila je na začetek sojenja, ko je Kolar celo zanikal svojo identiteto, pozneje pa si je premislil in se zagovarjal. Obtoženemu je očitala manipulativno osebnost.

Dogodek obžaluje

Kolarjev zagovornik Viktor Osim je po drugi strani znova zatrdil, da pri tragičnem dogodku nikakor ne gre za umor, še posebej pa ne na grozovit način. Obtoženi je po njegovih besedah povedal, da se je zaradi večkratnih žalitev in groženj Pukšiča, da bo »zaklal« njega in njegovo družino, počutil ogroženega, ko je do tega prišlo ponovno, pa so mu živci popustili in je eksplodiral.

Kolar je sicer že ob začetku sojenja priznal, da je pred zdaj že skoraj dvema letoma v zapuščeni stavbi nekdanjih mariborskih zaporov dvignil roko nad Pukšiča, vendar ne priznava krivde, ki se mu očita v obtožnici, saj da ne ustreza resnici.

Po dejanju je pobegnil s kraja dogodka, policisti pa so ga prijeli še isti dan, in sicer v kraju Osluševci, ko je peš hodil proti meji s Hrvaško.

Sodišče je sprva s težavo izpeljalo predobravnavni narok, saj je Kolar zanikal svojo identiteto in zamenjal več zagovornikov. Po nekajmesečnem zdravljenju se je umiril in priznal odgovornost za smrt Pukšiča ter obžaloval, da je prišlo do tragičnega dogodka.