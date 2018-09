Poljska država je leta 2016 v okviru nove preiskave letalske nesreče pri ruskem mestu Smolensk, v kateri je umrl tudi tedanji predsednik Lech Kaczynski, začela z izkopom posmrtnih ostankov žrtev.

Vdovi dveh žrtev Ewa Maria Solska in Malgorzata Ewa Rybicka sta nasprotovali izkopu posmrtnih ostankov soprogov in ko ju oblasti niso uslišale, sta se pritožili na ESČP. Kot sta pojasnili sodišču, so posmrtne ostanke izkopali brez njunega privoljenja, prav tako pa nista imeli možnosti pritožbe, so sporočili iz Strasbourga.

Sodišče je odločilo, da je država kršila njuno pravico do spoštovanja zasebnosti in družinskega življenja. V pojasnilu so zapisali, da poljska zakonodajo ne omogoča, da bi se ženski pritožili na odločitev glede izkopa. Brez uspeha sta tako med drugim poslali več pritožb tožilstvu in skušali dobiti pravico pred sodiščem.

Sodišče v Strasbourgu je odredilo, da mora poljska vlada ženskama plačati po 16.000 evrov odškodnine.

V strmoglavljenju letala tupoljev tu-154 aprila 2010 v bližini Smolenska je umrlo vseh 96 ljudi na krovu, med njimi tedanji predsednik države Kaczynski ter vodilni predstavniki poljske politike in vojske, ki so bili na poti na spominsko slovesnost ob obletnici pokola poljskih častnikov in intelektualcev v Katinskem gozdu.

V preiskavi, ki je sledila, so tako poljski kot ruski preiskovalci prišli do ugotovitve, da je bilo strmoglavljenje posledica pilotove napake, slabega vremena in neustrezne kontrole zračnega prometa.

Poljske oblasti so nato leta 2016 sprožile novo preiskavo strmoglavljenja, ker da so bila ključna dejstva v prejšnji preiskavi "skrita". Med drugim so se istega leta odločili izkopati posmrtne ostanke žrtev.