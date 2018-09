Kratka predstavitev dolenjsko-posavske gazele 2018 Roletarstvo Medle, proizvodnja, trgovina in inženiring, d. o. o. Novomeško podjetje Roletarstvo Medle je družinska gazela z 42-letno zgodovino. Podjetje, ki ga uspešno vodi druga generacija, se je iz servisnega podjetja za montiranje rolet preoblikovalo v proizvodno podjetje in postalo dobavitelj žaluzij, rolet in stavbnega pohištva na vseh večjih evropskih trgih, kamor prodajo skoraj tri četrtine svojih izdelkov. Podjetje, ki trenutno redno zaposluje 135 sodelavcev, skupaj z invalidskim podjetjem in agencijskimi sodelavci pa jih je 174, se bo prihodnje leto razširilo v nove večje prostore, kar jim bo zagotovilo nadaljnjo rast. Podjetje, ki ga vodi Robert Medle, je lani ustvarilo 19,44 milijona evrov prihodkov, kar je v primerjavi z letom 2015, ko so prodali za 13,4 milijona evrov izdelkov, skoraj 45-odstotna rast. (več o podjetju)

Utemeljitev metodološke komisije »Roletarstvo Medle, družinsko podjetje, odlikuje sposobnost preobrazbe. Iz servisnega podjetja, kjer je oče v sedemdesetih letih 'montiral rolete', se je podjetje prelevilo v uglednega dobavitelja končnih izdelkov. Danes od 60 do70 odstotkov končnih produktov pristane na tujih trgih. Rastejo hitro in vsako leto: v letih od 2012 do 2017 so prodajo povečali 1,7-krat, v letu 2017 se je povzpela proti 20 milijonom evrov in danes zagotavlja delo več kot 150-članski ekipi zaposlenih in sodelavcev. A Roletarstvu Medle ne gre le za rast, temveč za donosno rast ter rast na pravi način. Razvojna strategija podjetja je usmerjena v dvigovanje dodane vrednosti končnega produkta in razvoj poštenih odnosov s partnerji. Dodano vrednost so v zadnjih petih letih dvignili s 40.000 na več kot 51.000 evrov na zaposlenega. Motivira jih biti pred konkurenco ob zavedanju, da je boj na trgu vsakodneven, 'za optimalno ceno ponuditi največ, kar se da', 'biti boljši': z boljšim produktom, storitvijo, večjo ponudbo in tudi zdravo tekmovalnostjo ekipe. Odlikujejo jih vrednote poslovnega ferpleja: plačilna disciplina in partnerski odnosi ter skrb za kakovost življenja v lokalnem okolju. Uspešno so izvedli proces nasledstva in načrtno razvijajo kulturo inovativnosti, ki jo opiše direktorjeva izjava: 'Dobri smo, ker znamo prisluhniti trgu in vidimo, kaj bi se dalo narediti bolje.' Poslovna odličnost podjetja se med drugim zrcali tudi v visoki bonitetni oceni A1++. Ekipo Roletarstva Medle je metodološka komisija izbrala za gazelo dolenjsko-posavske regije 2018!«

Kratka predstavitev nominirancev

Aristotel, zdravstveni center, d. o. o. Krški Aristotel je zdravstveni center, ki ga vodi ustanoviteljica in solastnica Darja Čakar. Letos zaokrožajo 20 let delovanja. Za izvajanje osnovne in specialistične zdravstvene dejavnosti, ki ju zagotavljajo v ambulanti v Krškem in Novem mestu, skrbi pri njih 32 zaposlenih, od tega osem zdravnikov in 26 zunanjih sodelavcev različnih strok, od teh 16 zdravnikov specialistov. Podjetju sta sicer vsa leta glavni dejavnosti medicina dela, prometa in športa ter družinska medicina, v zadnjih letih pa vse več specialističnih dejavnosti ter promocija zdravja na delovnem mestu. Dejavnost širijo tudi na področju rehabilitacije, fizioterapije in estetske medicine. Lani so ustvarili 1,8 milijona evrov prihodkov, kar je v primerjavi z letom 2015 33-odstotna rast. (več o podjetju)

Pako, podjetje za proizvodnjo in trgovino, d. o. o. Podjetje Pako, ki je specializirano za distribucijo repromateriala in opreme za reklamno in tiskarsko industrijo, ima sedež v Jesenicah na Dolenjskem. Vodi ga Gregor Šimunovič, predstavnik druge generacije tega družinskega podjetja. Pako svoje storitve prek dveh ločenih družb z enim logističnim centrom zagotavlja tako domačemu kot hrvaškemu trgu. Skupina zaposluje 47 ljudi in je lani ustvarila 9,45 milijona evrov prihodkov. Njihovi kratkoročni načrti zajemajo diverzifikacijo, širitev na nove trge do leta 2019, razvoj spletne trgovine, ki ima na njihovem področju še izjemen potencial, ter tesnejše sodelovanje z industrijo. (več o podjetju)

Nekaj podatkov o regiji Po indeksu rasti prihodkov med letoma 2012 in 2017 je sto najhitreje rastočih gazel dolenjsko-posavske regije, pri čemer se od letos naprej na seznam uvrščajo samo podjetja, ki imajo najmanj 15 zaposlenih, ustvarilo 2856 novih delovnih mest, kar predstavlja 43-odstotno rast, regijsko gospodarstvo pa 5637, kar pomeni 14-odstotno rast. Stoterica najhitreje rastočih je za 74 odstotkov izboljšala rast prodaje, regija pa za 37 odstotkov, kar je daleč največ od vseh šestih regij. Če pa rast prodaje najhitreje rastočih podjetij primerjamo po regijah, je ta prav v dolenjsko-posavski najnižja med vsemi šestimi – najvišjo rast imajo v osrednji Sloveniji (220-odstotna), sledi podravsko-pomurska regija s 133 odstotki. Je pa »prvih sto« podjetij dolenjsko-posavske regije dodano vrednost dvignilo za 69 odstotkov, regijsko gospodarstvo pa je zraslo za 27 odstotkov.