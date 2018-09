Zagrebčani so v različnih televizijskih prispevkih v preteklih dneh kazali svoje roke ali noge, na katerih je bilo na nekaj kvadratnih centimetrih kože videti tudi več deset sledi komarjih pikov. Mnogi se sprašujejo, zakaj oblasti niso storile več, da bi preprečile invazijo komarjev.

V hrvaškem zavodu za javno zdravstvo so potrdili, da so podjetja za dezinsekcijo komarjev nenehno na terenu, a so pojasnili, da je toplo vreme v drugi polovici septembra izjemno ugodno za razmnoževanje komarjev.

Opozorili so, da se komarji množijo v stoječi vodi, različnih posodah okoli hiš, v katerih se nabira deževnica, cvetličnih loncih, zavrženih pnevmatikah in podobno. To je posledica tudi malomarnosti prebivalcev. Pričakujejo, da bo komarjev manj, ko se bodo nočne temperature spustile pod 15 stopinj Celzija, kar meteorologi napovedujejo za prihodnji konec tedna.

Soočajo se s pomanjkanjem sredstev proti komarjem

Hrvaški mediji tudi poročajo, da se v mnogih zagrebških trgovinah s kozmetiko in higienskimi izdelki soočajo s pomanjkanjem razpršil in losjonov proti komarjem, saj je bilo letos povpraševanje prebivalcev po repelentih občutno večje. Kot je navedel novičarski tportal.hr, ni razloga za preplah, saj je sredstva proti komarjem možno dobiti v lekarnah.

V zavodu za javno zdravstvo so še potrdili, da Zagrebčane pika več kot 31 vrst komarjev, večinoma pa so nadležni čez cel dan, ne le zgodaj zjutraj ali po sončnem zahodu.

Obenem so zaradi tveganja infekcij, ki jih povzroča manjše število komarjev, kot so virus Zahodnega Nila ali virusa denge in zike, priporočili individualne zaščitne ukrepe. Poleg uporabe sredstev, ki odvračajo komarje, in obleke z dolgimi rokavi in hlačnicami so med drugim svetovali tudi namestitev komarnikov na oknih in vratih ter uporabo klimatskih naprav.

V Zagrebu so v začetku tedna zabeležili tudi prvi smrtni primer virusa Zahodnega Nila, ki je bil usoden za 84-letnika. V zagrebških bolnišnicah so na zdravljenju zaradi nevarnega virusa še štiri osebe, ki so življenjsko ogrožene.