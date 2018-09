Pompeo se bo prihodnji teden v New Yorku ob robu splošne razprave svetovnih voditeljev na začetku 73. zasedanja Generalne skupščine ZN sestal s kolegom iz Severne Koreje Ri Yong-hojem.

Voditelja Severne Koreje Kim Jong Un in Južne Koreje Moon Jae-in sta se v torek sestala v Pjongjangu na pogovorih o naslednjih korakih v mirovnem procesu med državama.

ZDA so obema čestitale za uspešen izid vrha in pozdravile ponovno potrditev skupne izjave Kima in Trumpa na vrhu v Singapurju o popolni denuklearizaciji Korejskega polotoka, vključno s popolno odstranitvijo vseh zmogljivosti v Yongbyonu v prisotnosti inšpektorjev iz ZDA in Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA).

Pompeo je prav tako pozdravil Kimovo odločitev za dokončanje prej najavljene odstranitve prizorišča Tongchang kot korak proti popolni in verificirani denuklearizaciji Severne Koreje, kot sta se v Singapurju dogovorila Kim in Trump. Na tej osnovi so se ZDA pripravljene nemudoma začeti pogajati s Severno Korejo.

Poveljnik ameriških sil v Južni Koreji general Vincent Brooks je sicer varnostnemu forumu v Aspenu sporočil, da so zmogljivosti Severne Koreje za proizvodnjo jedrskega orožja še vedno nedotaknjene. »Še vedno nismo videli konca proizvodnje in nismo videli odstranitve jedrskega goriva,« je dejal.

Severna Koreja je od leta 2011 izstrelila najmanj 85 raket in izvedla štiri eksplozije jedrskih bomb. Od umiritve retorike s Trumpom pa jedrskih poskusov ni več bilo, niti raketnih izstrelitev.