V novi sezoni lige prvakov je premiero dočakala tudi šestnajsterica klubov v skupinah od E do H. Krstni nastop na velikem odru je v dresu CSKA iz Moskve doživel devetnajstletni slovenski napadalec Jaka Bijol, ki je še nedavno igral za Rudar iz Velenja. Rusi so na gostovanju v Plznu po zaostanku dveh golov iztržili točko v sodnikovem podaljšku.

Po treh mesecih in dvajsetih dneh od šampionskega slavja v finalu lige prvakov v Kijevu se je Real Madrid na mednarodnem prizorišču predstavil v spremenjeni zasedbi. Tvorca velikih evropskih uspehov v zadnjem obdobju Zinedina Zidana je na trenerski klopi zamenjal domači strateg Julen Lopetegui, na igrišču pa kraljevi klub išče predvsem zamenjavo za napadalca Cristiana Ronalda, ki je na sezono v vseh tekmovanjih zabil okoli petdeset golov. Odkar se je leta 2009 preselil v Madrid, je v ligi prvakov s 105 goli in 27 podajami neposredno sodeloval pri polovici vseh doseženih zadetkov kluba. Portugalčeve dosežke bosta poskušala odslej doseči Gareth Bale in Karim Benzema, očitno pa bo trener Lopetegui v dolgi sezoni računal na dva vratarja. Potem ko je Belgijec Thibaut Courtois branil na zadnjih tekmah v domačem prvenstvu, je evropsko uverturo med vratnicama doživel Kostaričan Keylor Navas.

Potem ko si je Real ravno v minulem krogu španskega prvenstva privoščil prvi spodrsljaj in po remiju v Bilbau omogočil vodstvo Barceloni, ga je premiera v ligi prvakov čakala na domačem stadionu proti zadnjemu polfinalistu Romi. Evropski prvak je z zanesljivo zmago začel že dvaindvajseto zaporedno sezono v najvišjem mednarodnem tekmovanju, kar je najdaljši niz med vsemi udeleženci. Evropski krst je odprl s podjetno in razigrano igro, ki so jo z zadetki kronali Isco, Bale in Mariano.

Juventusu so mednarodno potovanje v zadnjem obdobju grenili predvsem španski predstavniki. Real Madrid, Barcelona in Sevilla so namreč sodelovali pri petih od zadnjih šestih porazov italijanskega prvaka, ki se je na začetku nove sezone s Cristianom Ronaldom v udarni postavi podal na gostovanje v Valencio. Najbolj zvezdniški nogometaš letošnjega prestopnega roka je na dosedanjih desetih tekmah na stadionu Mestalla dosegel devet zadetkov, sinoči pa je po manj kot pol ure zaradi nešportnega udarca in cukanja za lase nasprotnika prejel prvi rdeči karton v 154. nastopu v ligi prvakov. Kontroverzna odločitev nemškega sodnika Felixa Brycha je Ronalda pahnila v jok, prvemu zvezdniku kluba pa grozi prepoved igranja na naslednjih dveh tekmah, kar pomeni, da bo izpustil tudi obračun proti Manchester Unitedu na stadionu Old Trafford. Juventus je kljub igralcu manj vknjižil zmago po uspešno izvedenih dveh enajstmetrovkah Miralema Pjanića.

Pozno popoldne je debitantski nastop med evropsko smetano doživel Hoffenheim, ki je poleg Crvene zvezde in Young Boys eden od treh novincev v moderni različici tekmovanja. Posebnost nemškega bundesligaša je, da ima na klopi najmlajšega trenerja v ligi prvakov vseh časov. Julian Nagelsmann je na dan tekme štel vsega 31 let in 58 dni, s čimer je na lestvici najmlajših trenerjev prehitel Viktorja Gončarenka, Ricarda Gomesa, Domenica Tedesca, Andreja Villasa - Boasa… Nemci so na uvodu gostovali v Donjecku, kjer so se morali po dvakratnem vodstvu zadovoljiti z remijem.

V Amsterdamu je Ajax po zadetkih Nicolasa Tagliafica in Donnyja van den Beeka s 3:0 premagal atenski AEK. Argentinec Tagliafico je postal prvi branilec Ajaxa z dvema zadetkoma v ligi prvakov po Franku de Boerju, ki je leta 1995 dosegel dva gola proti Hajduku iz Splita. Prva postava nizozemskega prvaka je sinoči štela 25 let in 303 dni, kar je najstarejša enajsterica tega slovitega kluba po maju 2012. Ajax v prvem polčasu sploh ni streljal v okvir vrat, kar se mu na domačem igrišču ni zgodilo že več kot štiri leta.

Skupinski del, 1. krog skupina A: Monaco – Atletico Madrid 1:2 (1:2), Brugge – Borussia Dortmund 0:1 (0:0). Skupina B: Barcelona – PSV Eindhoven 4:0 (1:0), Inter – Tottenham 2:1 (0:0). Skupina C: Liverpool – Paris Saint Germain 3:2 (2:1), Crvena zvezda – Napoli 0:0. Skupina D: Schalke – Porto 1:1 (0:0), Galatasaray – Lokomotiva Moskva 3:0 (1:0). Skupina E: Ajax – AEK Atene 3:0 (0:0, Tagliafico 46, 90, van de Beek 77), Benfica – Bayern München 0:2 (0:1, Lewandowski 10, Sanches 54). Skupina F: Šahtar Donjeck – Hoffenheim 2:2 (1:2, Ismaily 27, Maycon 81; Grillitsch 6, Nordtveit 38), Manchester City – Lyon 1:2 (0:2, Silva 67; Cornet 25, Fekir 43). Skupina G: Real Madrid – Roma 3:0 (1:0, Isco 45, Bale 58, Mariano 92), Viktoria Plzen – CSKA Moskva 2:2 (2:0, Krmenčik 29, 41; Chalov 49, Vlašić 95/11-m). Skupina H: Valencia – Juventus 0:2 (0:1, Pjanić 45/11-m, 51/11-m), Young Boys – Manchester United 0:3 (0:2, Pogba 35, 44, Martial 66).