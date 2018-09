Sledi preiskav vodijo v vrhove šolske oblasti

Rubenu Papianu, ezoteriku in parapsihologu, ki samega sebe imenuje vesoljec in nezemljan, sta leta 2009 in 2010 Zavod RS za šolstvo in Pedagoški inštitut za tri študije skupaj izplačala za skoraj sto tisoč evrov honorarja. Sledi kriminalističnih preiskav vodijo v vrhove šolske oblasti.