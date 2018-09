Mariboru, Domžalam, Muri in Kopru so se v četrtfinalu slovenskega pokala v nogometu pridružili še Gorica, Aluminij in Krško. Zadnjo vstopnico za četrtfinale bodo podelili nocoj v Stožicah, kjer se bosta pomerila favorizirana Olimpija in Triglav.

Brda do konca ogrožala Goričane V času, ko drugoligaš Brda praznuje 45-letnico kluba, je pokalna tekma s prvoligašem iz sosednje Nove Gorice prišla kot naročena. Za drobno pozornost ob jubileju je aktualni predsednik in eden najbolj znanih briških vinarjev Marjan Simčič na tribuno povabil vse svoje predhodnike. Tekma je bila obenem prava revija severnoprimorskega nogometa, saj je bilo v obeh ekipah kar šest ajdovskih, štirje tolminski in glavnina nogometašev z goriškega nogometnega bazena. Goričani, ekipa z vrha prvoligaške lestvice, so si tekmeca z dna drugoligaške razpredelnice rezultatsko podredili v 14. minuti, ko je napako v ožji domači obrambi kaznoval Osuji. To pa je bilo pravzaprav skoraj vse, kar so imeli pokazati gostje, saj so v drugem polčasu pobudo prevzeli gostitelji. Še posebej izrazita je postala po drugem rumenem kartonu za Brica v goriški ekipi Roka Grudino, zato je bil vratar Grega Sorčan večkrat na preizkušnji. Z izjemno parado se je izkazal predvsem v 76. minuti, ko je zaustavil Grego Debenjaka, v zadnji minuti pa še diagonalo Jureta Bužinela. »Vedeli smo, da tekma ne bo enostavna, vendar pa, povedano po pravici, nisem pričakoval, da bom imel toliko dela,« je Grega Sorčan priznal po tekmi. Namesto izenačenja, ki ni bilo daleč, se je v sodniškem dodatku zgodil še en nesporazum v briški obrambi, ki ga je z natančno diagonalo za 0:2 kaznoval joker s klopi Andrija Filipović. »Želeli smo se dokazati proti ekipi iz prve lige, dobro smo se pripravili nanjo, a sreča ni bila na naši strani,« je zapravljene priložnosti obžaloval Jure Bužinel, ki sicer ni dočakal dvoboja z bratom Rokom, saj je ta obsedel na goriški klopi.

Prvoligaški obračun Krškemu Po dolgih letih je v Prevaljah pri Korotanu znova gostoval prvoligaš. Gostitelji so se v prvem polčasu odlično upirali Aluminiju, ki ni našel poti do domačega gola. Gostje iz Kidričevega so se v nadaljevanju vendarle razigrali in z visoko zmago (3:0) potrdili napredovanje v četrtfinale pokala. V minuli sezoni je Aluminij nastopil v velikem finalu, kjer je izgubil z Olimpijo. V knežjem mestu so gledalci spremljali prvoligaški obračun med Celjem in Krškim. Tekmeca sta se v pokalu pomerila že pred dvema letoma, ko so po izvajanju enajstmetrovk slavili posavski nogometaši. Tudi tokrat so bili igralci Krškega uspešnejši in si že po četrt ure zagotovili neulovljivo prednost dveh zadetkov. V prvem polčasu sta bila uspešna Luka Vekić in debitant Dalibor Volaš, ki je dosegel prvenec v posavskem dresu. Zmago gostov je s tretjim golom Krškega potrdil Marco da Silva, ki je zatresel mrežo tudi s pomočjo celjske obrambe.

Triglav po senzacijo v Stožice Zadnjega četrtfinalista slovenskega pokala bo dala tekma med branilko naslova Olimpijo in kranjskim prvoligašem Triglavom z začetkom ob 18. uri. Tekmeca sta se pred dobrim mesecem dni pomerila za prvenstvene točke, ko so Ljubljančani v gosteh dosegli drugo najvišjo zmago sezone (4:0). V Stožicah se obeta domači debi novega trenerja Zorana Barišića, ki je v nedeljo uspešno opravil ognjeni krst v Murski Soboti. Olimpija bo z današnjim pokalnim preizkusom začela serijo tekem na svojem stadionu, saj se bodo v Stožicah v prvenstvu zvrstili Aluminij, Gorica in Krško. »Zavedamo se, da je Olimpija favorit, a to je pokal, kjer odloča ena sama tekma,« goji upanje na senzacijo kranjski trener Dejan Dončić. Triglav je v letošnji prvoligaški sezoni postal specialist za gostovanja, kjer še ne pozna poraza. Slavil je v Celju in Domžalah, točko pa je iztržil v Murski Soboti, Gorici in Krškem. Na domačem igrišču je izgubil vse tri tekme.

Brda – Gorica 0:2 (0:1) Strelca: 0:1 Osuji (14), 0:2 Filipović (92). Športni park v Vipolžah, gledalcev 250, sodnik: Žganec (Ljubljana) – 6,5, rumeni kartoni: Kuraj, Perko, Bužinel; Grudina, Filipović, rdeči karton: Grudina (56, drugi rumeni). Brda: Mavrič 5,5, Kompara 6, Štrukelj 5 (od 51. Bužinel 6), Rijavec 5,5, Varga 5,5 (od 72. Jalinous –), Marcius 5,5, Jazbar 6, Perko 5,5, Kodermac 5 (od 59. Debenjak 6,5), Kuraj 6, Escobar 5,5, trener: Beršnjak 5,5. Gorica:Sorčan 7, Curk 6, Celcer 5,5, Grudina 5, Džuzdanović 5 (od 58. Kotnik 5), Osuji 6, Jermol 5,5 (od 91. Gulič –), Kavčič 5,5, Humar 5,5, Lipušček 6, Smajlagić 5,5 (od 62. Filipović 6), trener: Srebrnič 6. Igralec tekme: Grega Sorčan (Gorica).

Korotan – Aluminij 0:3 (0:0) Strelci: 0:1 Kidrič (54), 0:2 Kontek (55), 0:3 Leko (67). Športni park Ugasle luči v Prevaljah, gledalcev 400, sodnik: Goričan (Loče pri Poljčanah), rumeni karton: Gliha. Korotan:Blodnik, Borovnik, Grušovnik, Grilc, Küzma, Petrej, Kovačić (od 31. Zamernik), Kozlar (od 70. Lihteneger Vidmajer), Triplat (od 56. Krivonog), Kiselak, Jelić, trener: Podvinski. Aluminij: Kovačić, Kontek, Petrovič, Marinšek, Leko (od 77. Horvat), Gliha, Kidrič (od 77. Rogina), Martinović, Ivančić (od 77. Tahiraj), Kene, Kranjc, trener: Bogatinov. Igralec tekme: Rok Kidrič (Aluminij).