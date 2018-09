Dogovor o brexitu med Evropsko unijo in Veliko Britanijo bo odvisen tudi od dogovora med Španijo in Veliko Britanijo o statusu Gibraltarja, britanski enklavi na Iberskem polotoku. Če ga ne bo, bo Madrid dal veto na splošni dogovor med Brusljem in Londonom glede izstopa Velike Britanije iz EU. O tej temi sta govorila španski premier Pedro Sanchez in glavni evropski pogajalec za brexit Michel Barnier, ki sta se sestala v ponedeljek v Madridu. Gibraltar je tudi eno od vprašanj na neformalnem vrhu EU, ki poteka v Salzburgu.

Barnier razume težo problema Barnier je na sestanku v Madridu navedel vprašanje statusa Gibraltarja kot eno najpomembnejših v dogovarjanju okoli brexita in Sanchezu zagotovil popolno podporo Bruslja v bilateralnih pogovorih z Londonom. Španski premier pričakuje od Bruslja, da temu vprašanju nameni večjo pozornost in da iskanje rešitve ne sme pomeniti »zadnje ovire na poti k dogovoru o brexitu, temveč prvi korak«. Sporazum glede Gibraltarja naj bi bil vključen v splošen dogovor v obliki protokola skupaj s še drugima dvema – o Severni Irski in britanskih vojaških oporiščih na Cipru. Sanchez poskuša izkoristiti brexit, da bi z Londonom končno dorekli odprta vprašanja, o katerih se Britanci niso nikoli želeli pogovarjati, predvsem glede statusa Gibraltarja.

Dogovor o statusu mora biti v sporazumu o brexitu Znamenita orjaška skala, visoka 426 metrov, in okoliško ozemlje v velikosti 6,8 kvadratnega kilometra sta pristala v britanskih rokah z utrechtskim mirovnim sporazumom leta 1713. Zaradi njega sta si bila Madrid in London vedno v laseh. Želja Španije je, da Gibraltar ponovno priključi k svojemu ozemlju, medtem ko velika večina od okoli 34.000 prebivalcev Gibraltarja temu nasprotuje. Po britanskem referendumu za brexit je zunanji minister prejšnje španske konservativne vlade Jose Manuel Garcia-Margallo menil, da so pogajanja za izstop iz EU dobra priložnost, da se »zasadi špansko zastavo na vrh te skale«. Španska ljudska stranka (PP), ki je zdaj v opoziciji in ima absolutno večino v senatu, te za Veliko Britanijo nesprejemljive zahteve zdaj ne postavlja tako radikalno, nasprotuje pa temu, da bi bil status Gibraltarja obravnavan v dodatnem protokolu in ne v splošnem dogovoru o brexitu. Sedanjo manjšinsko socialistično vlado so ta teden postavili pred izbiro, ali naj doseže tak dogovor, ki bo koristil Španiji, ali pa bodo v senatu dali veto na dogovor o brexitu.

Določiti mejo, da ne bo incidentov Doslej je bilo na bilateralni ravni šest sestankov med predstavniki britanske in španske vlade. Po besedah španskega zunanjega ministra Josepa Borrella vlado bolj skrbijo gospodarske in socialne razmere v okoliških španskih naseljih Campo de Gibraltar (sedem občin) kot vprašanje suverenosti nad enklavo. Po njegovem je nedopustno, da je okoli teritorija s tretjim največjim dohodkom na svetu nerazvito območje oziroma revna planota. Zdajšnji trenutek namerava izkoristiti za to, da se izboljšajo pogoji za okoli 12.000 španskih delavcev, ki hodijo na delo v Gibraltar. Treba je začrtati tudi jasno mejo na morju, kjer prihaja do pogostih incidentov, in ustaviti tihotapljenje tobaka ter onesnaženje. Med drugimi pomembni problemi sta davčna rezidenca poslovnih subjektov, ki uporabljajo Gibraltar kot davčno oazo (v enklavi je registriranih 55.000 podjetij, ki pretežno delujejo v Španiji), in dogovor o uporabi gibraltarskega letališča, zgrajenega na španskem ozemlju leta 1938. Madrid predlaga njegovo skupno uporabo, kar London zavrača, ker bi to pomenilo vstop španske policije na letališče in s tem na teritorij, ki ga imajo Britanci za svojega. Problematika je vsekakor zapletena, začinjena z bremenom zgodovine ter velikimi in raznovrstnimi političnimi in ekonomskimi interesi.