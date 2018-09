Na območju prihodnje športne dvorane v Mengšu so ta mesec že začeli s predhodnimi arheološkimi izkopavanji, bliža pa se tudi začetek gradnje, saj so na občini končno dobili že drugo pravnomočno gradbene dovoljenje. Pridobitev je nekoliko zamaknila zahteve Civilne iniciative Mengeš, da se vključi v postopek izdaje gradbenega dovoljenja.

Na občinski upravi že pripravljajo tudi razpis za izbor izvajalca za gradnjo in kot pravi župan Franc Jerič, naj bi glavnino del izvedli naslednje leto, dvorana pa naj bi bila končana leta 2020.

»Gradnja nizkoenergetske večnamenske športne dvorane Mengeš je prioriteta naslednjih občinskih proračunov,« je jasen župan Jerič. Dodaja, da bodo o vseh nadaljnjih aktivnostih občane sproti in redno obveščali, še zlasti uporabnike šolskih prostorov, ki jim bodo omogočali nemoten in varen prihod v šolo.

Prednostna vodooskrba

Projekt gradnje športne dvorane sega še v leto 2009, ko sta občina in Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije izvedli javni natečaj za izdelavo projektne dokumentacije. Izbrana je bila rešitev podjetja Studio Kragelj arhitekti, ki je dvorano umestila na zunanja igrišča ob osnovno šolo. Tri leta pozneje so pridobili tudi gradbeno dovoljenje, a so morali v sodelovanju s sosednjimi občinami denar za dvorano založiti za pomembnejši kohezijski projekt vodooskrbe. Ko so jim leta 2016 založena sredstva vrnili, so se znova lotili priprav na gradnjo dvorane, ki so jo vključili v lanski in letošnji proračun, a so morali projekte zaradi gradnje vzhodnega prizidka k šoli nekoliko spremeniti. To je bilo treba storiti tudi zaradi pridobitve nepovratnih sredstev Eko sklada.