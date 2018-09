V Azerbajdžanu bo imela Slovenija rekordno število tekmovalcev in tekmovalk v zgodovini svojih nastopov na SP – kar 13 (sedem žensk in šest moških). Njene barve bodo v ženski konkurenci zastopale Maruša Štangar (do 48 kg), Petra Nareks (do 52 kg), Kaja Kajzer (do 57 kg), Tina Trstenjak, Andreja Leški (obe do 63 kg), Klara Apotekar (do 78 kg) in Ana Velenšek (nad 78 kg), v moški pa David Štarkel, Matjaž Trbovc (oba do 60 kg), Adrian Gomboc (do 66 kg), Martin Hojak (do 73 kg), David Kukovica (do 90 kg) in Vito Dragić (nad 100 kg). Zaradi poškodb ne bo Anje Štanger in Andraža Jereba, Anka Pogačnik po poškodbi še ni v pravi formi, svetovni podprvak Mihael Žgank (do 90 kg) pa bo pod imenom Mikhail Ozerler zastopal Turčijo.

Na dosedanjih svetovnih prvenstvih je slovenski judo osvojil 12 kolajn (eno zlato, štiri srebrne, sedem bronastih), od tega dve srebrni na zadnjem tekmovanju lani v Budimpešti (Trstenjakova, Žgank). Tudi v Bakuju, ki je pred tremi leti gostil EP, ima Slovenija visoke cilje, čeprav se trener Marjan Fabjan izogiba napovedim o kolajnah, saj pravi, da bi s tem tekmovalce le še dodatno obremenil. »Zadovoljen bi bil že s tremi uvrstitvami med najboljšo peterico. Reprezentanca je res številna, selekcijo pa smo naredili na osnovi dosežkov na tekmovanjih za grand prix in grand slam, kjer so vsi že posegali po stopničkah. Priznam, da moji varovanci niso stoodstotno pripravljeni. Nekoliko sem jih pazil in čuval, da se ne bi poškodovali ali izčrpali, kajti pred njimi je še veliko pomembnih tekmovanj za nabiranje točk v kvalifikacijah za OI 2020. A pripravil sem jih tako, da še imajo rezerve.«

Slovenska reprezentanca je v Azerbajdžan odpotovala brez zdravnika in fizioterapevta, kajti za proračun zveze bi bil to prevelik strošek.