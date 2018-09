Včeraj se je v Domu starejših občanov Ljubljana Vič - Rudnik odprla prenovljena depandansa v enoti Bokalce, ki je doživela tudi energetsko sanacijo. Projekt, vreden dobra dva milijona in pol, je skupaj z načrtovanjem in izvedbo trajal štiri leta. Od marca lani do včeraj pa so potekala obnovitvena dela. Približno pol milijona je k prenovi prispeval tudi evropski kohezijski sklad.

»Danes smo uresničili sanje, ker v domu verjamemo, da si starejši ljudje zaslužijo dostojno življenje. Dom na Bokalcah v teh dneh praznuje 65 let svojega delovanja. Smo dom z dušo in s starimi stavbami, vendar bo od danes drugače, saj bo 123 stanovalcev bivalo v prenovljenih prostorih. Od danes dalje upravičeno uživamo sadove svojega dela,« je povedala direktorica doma Melita Zorec.

Odprtja se je udeležil tudi župan Ljubljane Zoran Janković, ki je poudaril, da morajo biti zadovoljni tako starejši ljudje kot tudi zaposleni v domu. Dodal je še, da se Ljubljana danes srečuje s problemom pomanjkanja prostora za nastanitev starejših meščanov.

Sama zgradba Doma starejših občanov Ljubljana Vič - Rudnik je bila zgrajena tik pred drugo svetovno vojno in je bila v času vojne zelo poškodovana. Po vojni je kar nekaj let samevala, ker se pristojni niso uspeli uskladiti glede namembnosti stavbe. Tako se je v začetku oktobra leta 1953 začelo varstvo starejših, takrat še pod imenom Dom počitka Bokalce. V 70. letih prejšnjega stoletja so ljubljanske občine sprejele program gradnje domov za starejše v Ljubljani, zato so dogradili prizidek Doma na Bokalcah. Takratna kapaciteta je znašala skoraj petsto postelj. Več se je dogajalo v naslednjem desetletju, ko je potekala prenova stare stavbe, ki je zvišala bivalni standard in s tem posledično zmanjšala kapaciteto stanovalcev. Leta 1993 je vlada Republike Slovenije dom preoblikovala v javni socialnovarstveni zavod za opravljanje dejavnosti socialnega varstva.