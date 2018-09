Družba BTC bo v jeseni predstavila novosti, ki bodo osvežile podobo istoimenskega nakupovalnega središča. Med glavnimi novostmi je nova podoba Dvorane A, ki se z izložbami odpira proti Kristalni palači. S tem želijo, da bo Ameriška ulica pridobila videz nakupovalne avenije. V Dvorani A je svoje prostore razširil tudi Minicity Ljubljana, poleg tega se bodo odprle nove trgovine. Vrhunec v tej dvorani bo 4. oktobra, ko bo potekalo slavnostno odprtje novega interaktivnega motorično-didaktičnega igrala za učenje otrok o varnosti v prometu, ob 18. uri pa sledi še koncert za otroke z gosti: Ribič Pepe in RTV Slovenija ter Nipke in Trkaj.

Konec julija se je začela tudi prenova zunanjega pokritega dela tržnice v BTC, v okviru katere bosta prenovljena severni in južni vhod, namestili pa bodo tudi nove stojnice. Prenovljena tržnica se bo odprla 6. oktobra. Na dan odprtja bodo obiskovalci lahko okušali dobrote na tradicionalnem jesenskem sejmu, ki bo v znamenju jesenskih plodov, s kulinaričnimi vsebinami pa se tokrat prvič pridružuje tudi Odprta kuhinja.

Spremembe bo moč opaziti tudi drugod na območju nakupovalnega središča. V Dvorani 3 se bo odprla nova športna trgovina, nogometne navdušence bo razveselilo novo sodobno zabavno-izobraževalno središče Nogometna hiša zabave v Dvorani 18, kjer bodo prenovili tudi igralni salon Casino Rio.

Poleti so poskrbeli za nove ozelenitve površin, prenovili so Grško in Hrvaško ulico, uredili križišče pri Trgu mladih ter uredili pešpoti in kolesarske poti. Kolesarji zdaj lahko svoja kolesa parkirajo na 32 postajališčih, ki so se jim to poletje pridružila še postajališče na zahodni strani Dvorane 10, pokrita kolesarnica pri poslovni stolpnici BTC City in povečano postajališče pred Dvorano 7.