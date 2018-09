Kot so pojasnili v javnem zavodu Šport Ljubljana, so zaradi ugodne vremenske napovedi nekoliko prilagodili obratovalni čas. Še do vključno petka bo tako Kolezija odprta od 6.30 do 10. ure in od 15. do 21. uri, v soboto pa bodo na Koleziji prešli na posezonski urnik in cenik. Posezona bo na kopališču trajala predvidoma še do konca septembra, v tem času pa bodo obiskovalci v bazenih lahko zaplavali od ponedeljka do petka od 6.30 do 10. ure in od 16. do 20. ure, medtem ko bo ob sobotah, nedeljah in praznikih kopališče odprto od 11. do 20. ure.

V času posezone posamezna vstopnica odraslega kopalca stane med tednom štiri, za konec tedna pa pet evrov. Po celoviti obnovi, ki je poleti potekala na kopališču Tivoli, so tivolski bazeni od ponedeljka spet odprti za kopalce. Kopališče obratuje od ponedeljka do petka od 6. do 14. ure ter od torka do petka še od 18. do 22. ure, medtem ko je ob sobotah, nedeljah in praznikih kopališče odprto od 10. do 20. ure. Posamezna vstopnica bo odraslega med tednom stala 7,5 evra, za konec tedna pa še evro več.