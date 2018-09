Kmalu po sicer najhujši jutranji prometni konici so gorenjski prometni policisti zaprli avtocesto proti Ljubljani na nekdanji cestninski postaji Torovo in ves promet preusmerili na poseben pas za novo betonsko ograjo ob avtocesti. Vozniki so se tako peljali mimo kordona policijskih vozil, ob katerih je po besedah enega od naših bralcev stalo vsaj deset, če ne več policistov.

Prav vse voznike sta med deveto in pol enajsto uro tako razburjali dolga kolona in dodatna gneča na že tako prometno obremenjenem odseku avtoceste. Čas vožnje se je podaljšal za do 20 minut. Vsaj med tem, ko je naš bralec peljal mimo, niso ustavili nikogar, se je pa bralec spraševal, ali ne iščejo morda kakšnega res hudega kriminalca in ali se morda v bližini ni zgodilo kakšno hujše kaznivo dejanje.

Nič od tega. Gorenjski policisti so po besedah tiskovnega predstavnika Policijske uprave Kranj Bojana Kosa izvajali »poostren nadzor prometa«. Na vprašanje, koliko policistov je sodelovalo, je Kos odgovoril, da več in da so izvajali »splošen nadzor prometa vseh vrst vozil s poudarkom na ugotavljanju kršitev prometnih in drugih pravil«. Del teh postopkov so tako izvajali tudi na Torovem, kjer je po odstranitvi cestninske postaje pravzaprav namenska kontrolna točka za tovrstne nadzore. »Kontrola se je tako izvajala na mestu, kjer je zagotovljena največja stopnja varnosti za udeležence ter policiste in ki je z varovalno ograjo ločen od drugih prometnih površin. Ko je nastal daljši zastoj, je bil promet sproščen in začasna preusmeritev na kontrolno točko odpravljena. Na tej točki so policisti naloge opravljali približno od 8.45 do 10.15,« je še pojasnil Bojan Kos. Večje nadzore s področja prometa gorenjski policisti običajno izvajajo enkrat ali dvakrat na mesec.

Nič smrtnih žrtev Sicer pa je bila ta akcija del ne le slovenskega, pač pa evropskega projekta Edward (european day without a road death) s poslovenjenim sloganom Nič smrtnih žrtev na slovenskih cestah, ki ga je tretje leto zapored organizirala evropska zveza prometnih policij. Slovenija je bila v preteklih dveh letih sicer del skupine držav, ko na ta dan dejansko ni bilo nobene smrtne žrtve v prometnih nesrečah. Letošnji trendi so sicer ugodni, saj je doslej na naših cestah umrlo 69 ljudi, lani v enakem obdobju pa 81, a je seveda vsaka žrtev cest žrtev preveč. Prav tako na policiji poudarjajo, da pa je prav zadnji mesec prometno zelo skrb vzbujajoč. Samo v septembru je umrlo že pet voznikov avtomobilov, pet motoristov (!) in en kolesar.