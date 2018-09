Na današnji sestanek je povabil predstavnike sindikatov, ki pričakujejo razrešitev svojih stavkovnih zahtev. Tako minister kot sindikalna stran pa so prvo srečanje ocenili pozitivno.

Medved je pojasnil, da so danes uspeli razjasniti nekatere podrobnosti s pogajalskega procesa, ki je zastal spomladi z odstopom prejšnjega premierja Mira Cerarja. »Vemo, da so pričakovanja, da bi se vse skupaj dogajalo čez noč, pa vendarle je treba vedeti, da je vlada začela operativno delovati šele na začetku tega tedna,« je dejal. Zato bo po njegovih besedah potrebnih nekaj dni, da se z zadevami seznanijo.

Kot je napovedal, bo vlada pogledala, kakšen je bil pogajalski proces doslej, in nato sprejela izhodišča. Na podlagi teh izhodišč pa se bo s sindikati pogajala. Poudaril je, da je zaveza vlade, da pridejo do dogovora. S sindikati pa so po njegovih besedah ugotovili, da so v tem procesu partnerji, nikakor pa ne nasprotniki in da »smo konec koncev vsi na istem čolnu«.