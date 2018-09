Kritika knjige 80ta: desetletje mladih: kronika glasbene mladosti

Poljudno delo 80ta: desetletje mladih Žige Valetiča predstavi dogajanje na slovenski sceni popularne glasbe v osemdesetih letih, v času avtorjevega mladostništva, vzpona novih tehnologij in žanrov ter prelomnih družbenih sprememb. Dobo, ko so na radijske sprejemnike vstopili sintetizatorji, na televizijske pa videospoti, razume kot čas premikov, ko so na repu tisočletja dobili priložnost mladi, ko se je zdelo, da je vse mogoče. Glasba osemdesetih je tudi pri nas spreminjala pravila igre, težila je k liberalizaciji in komercializaciji zahodnega kova. Nihala je med zabavo in družbenim angažmajem. Njeno izročilo se je prelilo v sodobne življenjske sloge, tudi v modo in glasbo, kjer se med mladino manifestira kot retroprihodnost, kot nekakšen novi »stari rock« virtualne sodobnosti.