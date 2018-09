Dubrovski je po več poskusih le uspel prodati še manjši del premoženja na Mariborskem Pohorju, in sicer nekaj manjših zemljiških parcel in opremo za sistem zasneževanja akumulacijskega jezera Arena, za kar je bila izklicna cena postavljena pri 176.900 evrih.

Tako kot pri omenjenem najdražjem delu danes prodanega premoženja je tudi večino ostalega na dražbi po izklicni ceni odkupil upravljavec žičniških naprav na Pohorju, javno podjetje Marprom. Za 8630 evrov je odkupil še solastniški delež na zemljiških parcelah med smučiščema Videc in Partizanka, ki predstavljata povezovalno pot med omenjenima smučiščema, ter za 19.700 evrov tudi transformatorsko postajo Glažuta.

V četrtem poskusu je stečajnemu upravitelju uspelo za 3150 evrov prodati še hiško, sestavljeno iz treh bivalnih kontejnerjev, in vrtno hiško ob trening nogometnem igrišču, ki ga je, tako kot že pred tem igrišče, odkupila družina Ferk, od nedavnega tudi najemnik treh pohorskih hotelov.

Kupca za areška smučišča tudi po šestem poskusu ni

Kljub že šestemu poskusu pa Dubrovskemu še vedno ni uspelo najti kupca za areška smučišča, ki jih je prvič skušal prodati za 11,4 milijona evrov, a interesa ni bilo niti za več kot trikrat nižjo ceno. Premoženje vključuje obe vlečnici Partizanka, vlečnice Areška, Ruška, Orel, Žigart, Vali, Kekec ter obe vlečnici Cojzarica in šestsedežnica Pisker s pripadajočimi zemljišči, objekti in vso opremo za zasneževanje.

Dubrovski je po dražbi za STA povedal, da tudi tokrat še ni pričakoval kupca, čeprav interes je, vendar bo moral prihodnji lastnik ob kupnini vsaj še enako vsoto vložiti v dodatna vlaganja. V prodajo se zdaj kot ločitveni upnik vključuje še DUTB, od njih pa bo odvisno, kako se bodo lotili novega poskusa prodaje.

V naslednjem koraku se bodo odločali o poskusu prodaje preko avstrijskega spletnega dražbenega podjetja ali pa bodo izvedli novo javno dražbo, kjer bi bilo ceno po besedah stečajnega upravitelja smiselno spustiti na dva milijona evrov. »To je številka, za katero menim, da bi si jo nekdo pa le lahko privoščil,« je dejal Dubrovski.

Ob prodaji omenjenih smučišč pa do konca stečajnega postopka čaka še rešitev zadev okoli zahteve do mariborske občine za plačilo odkupne vrednosti žičniških naprav, ki jih je preko Marproma po stečaju družbe prevzela v upravljanje.

Sodni cenilci so vrednost žičnic nedavno že ocenili na 16,8 milijona evrov, kar pa je bistveno več od sedmih milijonov evrov, za kolikor naj bi se Mestna občina Maribor in DUTB že izpogajali, a občina na koncu na dogovor ni pristala. Zadnjo besedo bo tako, če si aktualna mestna oblast pred volitvami ne bo izpogajala boljših pogojev pri DUTB, imelo sodišče, to pa pomeni, da bi prihodnja mestna uprava in župan lahko podedovala visoke obveznosti.