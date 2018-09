Uprava skupine Uljanik je julija v Bruselj poslala načrt prestrukturiranja. Zagreb je v začetku septembra obiskala evropska komisarka za konkurenčnost Margrethe Vestager in že po njenih izjavah je bilo moč pričakovati rdečo luč Evropske komisije. Uljanik ima sicer v svoji sestavi ladjedelnici Uljanik v Pulju in 3. maj na Reki. Načrt je usmerjen predvsem na puljsko ladjedelnico, ker je 3. maj že šel skozi prestrukturiranje in ne sme več prejeti nobenih državnih subvencij.

Časnik ocenjuje, da bo hrvaška vlada lokalnim oblastem, upravi Uljanika in njenemu strateškemu partnerju Kermas energiji pustila, naj sami uredijo najbolj sporne dele načrta. Lastnik Kermas energije Danko Končar vztraja, da bo del zemljišč ladjedelnice v Pulju namenili za nepremičninske posle, kot je izgradnja marine in poslovno-stanovanjskega objekta.

Časnik je poročal, da je ministrstvo prejelo odločitev Bruslja v ponedeljek, v torek pa so dokument s pripombami poslali upravi Uljanika. Od uprave so zahtevali, naj svoj načrt uskladi z zahtevami komisije, ki mora zagotoviti, da v postopku prestrukturiranja ne bi šlo za nedovoljeno državno pomoč. Bruselj sicer ne ocenjuje načrtov v zvezi z obsegom proizvodnje, številom zaposlenih, strateških partnerjev ali sprememb namembnosti zemljišč, ki jih ima družba pod koncesijo za ladjedelništvo.

Zavrnjeni načrt je predvideval, da bi država prispevala 60 odstotkov, strateški partner pa 40 odstotkov od predvidenih 580 milijonov evrov, ki jih po oceni uprave zahteva prestrukturiranje Uljanika. Temeljne pripombe Evropske komisije so se nanašale na predlagani delež države, ki so ga v Bruslju ocenili kot prevelikega. Menili so, da bi moral več prispevati strateški partner, na svoji spletni strani poroča zagrebški časnik Poslovni dnevnik, ki so mu odločitev komisije potrdili na ministrstvu za gospodarstvo.

Predvidevajo izločitev 3. maja iz skupine Uljanik

Glede na to, da so oblasti v Pulju večkrat potrdile, da niso naklonjene spremembi prostorskih načrtov, ni povsem jasno, ali bo Končar sodeloval pri prestrukturiranju Uljanika. Pri dosedanjih prizadevanjih akterjev za reševanje krize v Uljaniku se je pokazalo, da ima hrvaška vlada do njega zadržke. Hrvaški mediji so poročali, da so vprašljive Končarjeve finančne zmožnosti, glede na to, da Kermas energiji na Finskem grozi 50 milijonov evrov kazni zaradi zapletov z nakupom delnic finske skupine Afarak.

Medtem so v upravi Uljanika napovedali, da so znižali stroške prestrukturiranja na 570 milijonov evrov, ter predlagali, da bi država in Končar prispevali po polovico zneska. Predsednik uprave Uljanika Gianni Rossanda je povedal, da v spremenjenem načrtu predvidevajo izločitev 3. maja iz skupine Uljanik ter prodajo reške ladjedelnice. Rossanda meni, da bodo z ločitvijo ladjedelnic ohranili več delovnih mest, a je v ponedeljkovem pogovoru za hrvaško uredništvo regionalne televizije N1 opozoril, da družbi kmalu grozi stečaj, če ne bodo dosegli rešitve.

Zaposleni v skupini Uljanik so prejšnji teden dobili plačo za avgust, ki jo je vlada skupaj z julijsko plačo zagotovila po večdnevni stavki v Pulji in na Reki. Medtem pa delavci nimajo veliko dela, ker ni denarja za repromaterial, s katerim bi lahko nadaljevali izgradnjo naročenih ladij. Zaradi stanja v Uljaniku so nekateri naročniki v preteklih tednih odpovedali že dogovorjene posle, sindikati pa opozarjajo, da ladjedelnici zapušča tudi vse več strokovnih delavcev.