Švedsko tožilstvo trdi, da je 72-letni fotograf oktobra 2011 žensko prisilil v oralni spolni odnos, decembra istega leta pa jo je še posilil med spanjem. Zaradi Arnaulta letos ne bo podeljena Nobelova nagrada za književnost.

Sojenje poteka za zaprtimi vrati, kar je na Švedskem praksa, saj želijo tako zaščititi žrtev, ki je ostala neimenovana.

Arnault je poročen s sedaj že nekdanjo članico Švedske akademije, pisateljico Katarino Frostenson. Novembra lani je časnik Dagens Nyheter objavil izpovedi 18 žensk, ki trdijo, da so bile Arnaultove žrtve med letoma 1996 in 2017. Med njimi so tudi žene in hčere nekaterih članov akademije. Arnault je obtožbe zanikal.

Švedska akademija je zaradi škandala in več odstopov v začetku maja sporočila, da Nobelove nagrade za književnost letos ne bo razglasila.

Pričakovati je, da bo Švedska akademija prihodnje leto razglasila dva dobitnika Nobelove nagrade za književnost, čeprav je Lars Heikensten, direktor Nobelovega sklada, ki upravlja denarna sredstva za Nobelove nagrade, po odločitvi, da letošnjega nagrajenca ne bo, povedal, da 2019 ne bo nujno leto, ko bodo spet podelili nagrado. Po njegovih besedah se bo to zgodilo, ko si bo akademija ponovno pridobila dovolj zaupanja v javnosti.