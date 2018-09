O potrditvi obeh virusov je inštitut obvestil upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Naravni gostitelji obeh virusov so divje ptice, prenašalci virusa pa komarji, predvsem iz rodu Culex. Za okužbo z virusom Zahodnega Nila je zelo dovzetnih več vrst ptic, tako da lahko pride do masovnih epizootij s pogini ptic, so danes sporočili iz uprave.

Med najdovzetnejše sodijo ptice iz reda pevk, med njimi so najbolj dovzetni vrani. Po okužbi z virusom Zahodnega Nila lahko poleg ptic zbolijo tudi konji.

Komarji rodu Culex so v primeru okuženosti tudi glavni prenašalci virusa Zahodnega Nila na človeka. Prenašajo ga tudi tigrasti komarji. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so v Sloveniji v letošnji sezoni doslej zabeležil tri bolnike, okužene z virusom Zahodnega Nila.