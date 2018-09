»Vprašanje dopustnosti fotografiranja uradnih oseb med opravljanjem uradnih nalog na način, ki ne moti vodenja samega postopka, po mnenju informacijskega pooblaščenca predstavlja izvrševanje ustavne pravice do svobode izražanja. To še toliko bolj velja, če gre za fotografiranje s strani predstavnika medijev,« so za STA zapisali pri informacijskem pooblaščencu.

V tem kontekstu so grožnje inšpektorja Finančne uprave RS (Furs), da bo snemalcu zaplenil kamero in posnetke, nesprejemljive, so še opozorili.

»Izvrševanje te pravice se namreč, posebej ko gre za medije, ki svoje delo opravljajo na način, ki ne ovira uradnega postopka, lahko omeji v zelo ozko določenih primerih. Poleg tega je treba upoštevati, da imajo pooblaščene uradne osebe pri opravljanju svojih delovnih nalog tudi sicer bistveno manjše pričakovanje zasebnosti kot posamezniki v zasebni sferi,« so dodali.