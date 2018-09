Ladja Venta Maersk se je na zahtevno pot, ki je sedaj mogoča zaradi drastičnega znižanja arktičnega ledu, odpravila 23. avgusta.

Na pot se je odpravila skupaj z ruskim najmočnejšim lomilcem ledu, ki je za tovorne ladje na tej poti obvezen spremljevalec. Pot od Vladivostoka poteka vse do Berinške ožine med Rusijo in Aljasko, od tam je ladja nadaljevala vzdolž severne obale Rusije vse dokler ni prispela v norveške vode.

Omenjena pot je že letos poleti doživela opazen porast prometa, ko so jo v vse večjem številu začele uporabljati ladje za prevoz nafte in plina. Vse to pa omogoča rekordno nizka stopnja ledu na arktičnem morju. Letos so zaradi globalnega segrevanja temperature na tem delu Zemlje povprečje prekoračile za 30 stopinj Celzija, piše Independent.