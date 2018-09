Specializirano državno tožilstvo je avgusta 2015 vložilo zahtevo za sodno preiskavo, potem ko so murskosoboški kriminalisti v začetku leta 2014 kazensko ovadili dve osebi zaradi suma storitve dveh kaznivih dejanj preslepitve pri pridobitvi posojila ali ugodnosti. Osumljeni osebi - takrat so mediji poročali, da gre za Lukančičevo in Buxtona - naj bi nenamensko porabili dva milijona evrov državne pomoči, ki naj bi jo prelila v hčerinsko družbo v Srbiji.

Ob nakupu Mure je namreč Lukančičeva dobila državno pomoč za posodobitev proizvodnih procesov in razvoj Murine blagovne znamke, kriminalisti pa so iskali dokaze, ali se je dva milijona sredstev državne pomoči res prelilo v hčerinsko družbo Aha Mura Pvi maj.

Zahtevo za preiskavo so tožilci vložili že avgusta 2015, približno leto dni in pol po odmevnih hišnih preiskavah pri Lukančičevi in drugih vpletenih. Po opravljeni preiskavi pa je specializirano državno tožilstvo odstopilo od pregona domnevnih kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, sodišče pa je tudi izdalo sklep o ustavitvi sodne preiskave. Lukančičeva je ves čas trdila, da so obtožbe absurdne in da ni zlorabila položaja, saj naj bi se aktivno trudila za rešitev delovnih mest.

Lukančičeva in Buxton sta družbe Mura in partnerji, Mura Evropska hiša mode in Mura Zagreb kupila leta 2011 za 9,65 milijona evrov. Poleg podjetij je Aha Skupina kupila tudi vse njihove nepremičnine in dve blagovni znamki. Kljub prejeti državni pomoči so Mura in hčerinske družbe kasneje končale v stečaju.