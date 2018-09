Nina Šušnjara: V življenju je treba biti drzen

Modna gurujka Nina Šušnjara, ki vedno navdušuje s skrbno izbranimi kosi oblačil, prav tako pa nenehno navdušuje s svojim unikatnim videzom, v jesen vstopa s popolnoma svežim videzom, ki bo navdušil marsikatero predstavnico tudi nekoliko starejše generacije. Trendseterka, ki ji svetovni trendi niso tuji, je svoje lase ponovno prepustila svoji prijateljici, frizerki Tamari Janža, lastnici studia Tamara Team. Ta velja za najboljšo koloristko pri nas in se je tokrat odločila za umirjen odtenek jantarja z imenom »back to the future« (nazaj v prihodnost), ki že samo po sebi napoveduje nekaj novega. »Barva deluje kot mešanica konjaka in karamele ter deluje naravno, toplo in prijetno – kot jesen! Menimo, da je po številnih divjih pričeskah to odlična izbira. Osveženo barvo pa lepo dopolni tudi Ninina nova pričeska, bob, ki spominja na tiste iz 90. let,« nam je zaupala Tamara, ki ceni Ninin pogum, da je vedno dolge lase, ki so veljali za njen zaščitni znak, postrigla na izredno kratek paž. »V življenju je treba biti drzen, zato omenjeno frizuro priporočam vsem, predvsem pa mladim po srcu,« je še povedala Tamara.