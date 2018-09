V videu, objavljenem 12. septembra na youtubu, predstavljajo zakon o kmetijstvu, ki bo začel veljati, ko bo Velika Britanija zapustila evropsko skupno kmetijsko politiko. Zakon so opisali kot »zgodovinski trenutek, ko bomo zapustili EU in se odpravili proti svetlejši prihodnosti za kmetijstvo«.

Med drugim kmetom obljubljajo manj birokracije in pri tem prikazujejo fotografijo iz Slovenije, na kateri sta kmet in kmetijski inšpektor v hlevu.

Napovedujejo tudi subvencije za prispevek kmetov k boljši kakovosti zraka in vode, pri čemer pa je fotografija polja v Nemčiji. Pri nobeni od fotografij, vzetih iz spletnih galerij, ni zapisano, kje je bila posneta, navajajo britanski mediji.

Today we launched a landmark #agricultural bill, the first major reform of legislation for farmers after almost 50 years under EU rules. It sets out our plans to support farmers over a 7 yr transition & move towards payment for public goods #FutureFarming: https://t.co/kdl7fOs7c3pic.twitter.com/o1F0kd0Y5o