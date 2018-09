Slovenci so tekmo odlično začeli. Z odličnimi servisi so onemogočali italijanski napad, ki je delal veliko napak. A v nadaljevanju je pritisk s servisom nekoliko popustil, začele so se težave. Italijani so bili boljši v vseh elementih, podaje organizatorja igre so bile hitre in natančne, kar sta zvezdnika Ivan Zajcev in Osmany Juantorena znala izkoristiti.

V tretjem nizu dvoma o zmagovalcu ni bilo, pri Sloveniji je prišlo do razpada sistema, niso ji pomagale niti menjave. V nadaljevanju je bila igra le nekoliko boljša, a razigrane Italijane vendarle ni bilo mogoče več zaustaviti.

Slovenija je tako predtekmovalno skupina končala na tretjem mestu s tremi zmagami in dvema porazoma, osvojila je devet točk, ki jih nosi v nadaljnje tekmovanje oziroma v skupino z Brazilijo (11 točk), Belgijo (10) in Avstralijo (7). Iz te skupine se bodo med najboljših šest reprezentanc uvrstile zmagovalke štirih skupin in še dve najboljši ekipi.

Zdaj jo čakata dva dneva odmora, ki ji bosta prišla še kako prav. Potrebuje počitek, da zdravniki in fizioterapevti poskušajo rešiti zdravniške težave, ki jih je precej. Ekipi tokrat ni mogel pomagati Dejan Vinčić, glede na dogodke bi prišel še kako prav. A selektor Slobodan Kovač z njim ni hotel tvegati.