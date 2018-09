Marjan Šarec se kot predsednik slovenske vlade danes prvič odpravlja v tujino, na dvodnevni neformalni vrh Evropske unije v Salzburgu. Še pred današnjo delovno večerjo predsednikov držav in vlad se bo premier Šarec predvidoma sešel s predsednikom evropskega sveta Donaldom Tuskom, med nadaljevanjem vrha pa naj bi imel priložnost za spoznavno srečanje tudi s predsednikom evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem.

Avstrijskim načrtom nekatere manjše članice EU nasprotujejo tako zaradi problema financiranja kot širših pristojnosti Frontexa, Italija pa to vprašanje povezuje z ustrezno spremembo mandata sredozemske misije Sophia in sprejetjem svojega predloga, da bi migrante, rešene v okviru omenjene misije, izmenoma sprejemala tudi druga, ne le italijanska pristanišča.

V organizaciji Avstrije kot predsedujoče države EU bodo glavne teme vrhunskega sestanka vprašanja migracij in notranje varnosti ter brexit. Gostitelj, avstrijski kancler Sebastian Kurz , si je v zadnjih dneh pred vrhom z obiski v Berlinu, Parizu in Rimu prizadeval doseči predvsem podporo za okrepitev in večja pooblastila skupne evropske straže na zunanjih mejah (Frontex). Kurz si želi, da bi bil »novi«, številnejši in bolje opremljeni Frontex, ki naj bi po potrebi deloval tudi neodvisno od organov posamezne države članice, oblikovan že v nekaj mesecih, do naslednje pomladi.

Novembra odločilni vrh o brexitu

O brexitu naj bi se v Salzburgu neformalno pogovarjali najprej med sredino večerjo, ko bo navzoča tudi britanska premierka Theresa May, potem pa še v četrtek, ko bodo voditelji 27 držav EU dobili ustno poročilo glavnega pogajalca EU Michela Barnierja. Predsednik evropskega sveta Tusk je v zvezi z brexitom že v vabilu na vrh opozoril na možnost, da dogovora z Veliko Britanijo ne bo, kar bi bila po njegovem mnenju katastrofa. Zlasti do prihodnjega režima na irsko-severnoirski meji so stališča Bruslja in Londona še vedno daleč vsaksebi, kako in koliko jih bo mogoče zbližati, pa bo odvisno tudi od razpleta redne letne konference konservativcev premierke Mayjeve v prvi polovici oktobra. Kot je včeraj potrdil avstrijski kancler Kurz, bo odločilnemu obdobju pogajanj med EU in Veliko Britanijo namenjen izredni vrh integracije, katerega datum naj bi določili v Salzburgu.

Ob robu salzburškega neformalnega vrha naj bi se v gostiteljstvu predsednika Evropske ljudske stranke (EPP) Josepha Daula na posebnem sestanku zbrali voditelji držav in vlad iz te stranke, vodja poslanske skupine v evropskem parlamentu Manfred Weber ter člani predsedstva EPP. Poleg Webrove kandidature za »nosilca« strankine liste na evropskih volitvah naslednje leto naj bi bila glavna tema tega sestanka vprašanje članstva madžarske vladajoče stranke Fidesz v EPP po nedavni odločitvi evropskega parlamenta, da komisiji predlaga postopek proti Budimpešti zaradi kršenja načel Unije.