414 ur in 20 minut so visoki predstavniki treh vej oblasti letos in lani leteli z vladnim falconom. Največkrat, petnajstkrat, je z njim poletel bivši premier Miro Cerar, predsednik parlamenta v prejšnjem mandatu Milan Brglez ga je najel petkrat, predsednik države Borut Pahor pa le enkrat. Z njim se je odpeljal na turnejo miru k nemški kanclerki Angeli Merkel, ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu in ukrajinskemu predsedniku Petru Porošenku. Kot so tedaj pojasnili v Pahorjevem uradu, bi z rednimi linijami to pot težko izpeljali,