V skladu z razpisom SIPN 2018 bo NZS zagotovila 500.000 evrov za "izgradnjo in posodobitev nogometnih igrišč (malih in velikih) z naravno in umetno travo, razsvetljavo nogometnih igrišč, avtomatskih namakalnih sistemov, garderobnih prostorov, tribun za gledalce in pokritja teh, nogometne opreme ter dokončanja nogometnih objektov po Sloveniji," so v sporočilu za javnost zapisali pri NZS. Med temi je tudi finančna pomoč v višini 75.000 evrov za razsvetljavo v Fazaneriji, domu prvoligaša Mure.

Dodali so, da je IO potrdil tudi projekt črpanja sredstev iz programa FIFA Forward za leto 2018 za sofinanciranje članic NZS (medobčinskih, trenerske in sodniške zveze) v skupni višini 253.980 evrov.

Izvršni odbor je potrdil tudi sestavo futsal lig (z izjemo 1. SFL) za tekmovalno leto 2018/2019 in koledar futsal tekmovanj za sezono 2018/19.