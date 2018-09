Tako je približno 2800 udeležencev s plesom sporočilo, da jim ni vseeno, kakšen zrak bomo dihali v prihodnosti. Poleg tega se je pred Mestno hišo odprla razstava likovnega natečaja, na kateri so razstavljeni izdelki otrok, ki obiskujejo vrtce, ter učencev in dijakov ljubljanskih šol. Dela bodo razstavljena do konca evropskega tedna mobilnosti v Steklenem atriju Mestne hiše. V Mestnem muzeju pa je potekala tudi delavnica za starejše občane, ki je bila namenjena predstavitvi pomena hoje za zdravje in počutje ter dvigu ozaveščenosti in spodbujanju trajnostne mobilnosti.

V Ljubljani bo do konca tega tedna potekal že 17. evropski teden mobilnosti, ki velja za najbolj razširjeno kampanjo za spodbujanje trajnostne mobilnosti. V tem tednu tako vsakodnevno potekajo dogodki in delavnice, ki občane na različne načine spodbujajo k alternativnim metodam prevoza.