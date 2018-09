Tako gromozansko, kot je bilo veselje leta 2006, ko je Slovenija prvič v samostojni zgodovini nastopila na košarkarskem svetovnem prvenstvu na Japonskem, je te dni tudi razočaranje, ko je praktično dokončno postalo jasno, da je na četrtem zaporednem turnirju najboljših reprezentanc na svetu ne bo. Zaradi zdaj že vsem poznanih razmer v reprezentančni košarki in »vojne« med Mednarodno košarkarsko zvezo Fiba ter evroligo, ki ji ni videti konca, je izbrana vrsta selektorja Rada Trifunovića v kvalifikacijah nastopala oslabljena in v vsakem ciklu z drugačno postavo. A kljub neugodnim pogojem je pokazala enostavno premalo, da bi si zaslužila pot na svetovno prvenstvo. Trifunović je tako z mislimi že pri kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2021, nekaj malega upanja pa ostaja tudi, da bi Fiba Sloveniji podelila eno od dveh posebnih povabil za dodatne kvalifikacije za olimpijske igre 2020 v Tokiu.

Se res ni dalo iztržiti več?

»Razočaran sem. Na prvi reprezentančni akciji po evropskem prvenstvu sem razmišljal, da vojna med Fibo in evroligo ne more trajati več dolgo in da bomo kmalu lahko računali na popolno zasedbo. A nato je prišla druga akcija, pa tretja in četrta, stanje pa je ostalo enako. Vsi smo si želeli uvrstitve na svetovno prvenstvo, a po drugi strani smo tako videli, da imamo tudi nekaj mladih obrazov, na katere bomo resno računali že v bližnji prihodnosti,« je po šestem porazu v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo proti Turčiji razmišljal selektor Rado Trifunović, ki se je resda znašel v nehvaležnem položaju, a se je po drugi strani težko znebiti občutka, da bi lahko iz igralcev, ki jih je imel na razpolago, vseeno iztisnil več. V oči bode predvsem poraz proti Belorusiji v Minsku, ki je sprožil val petih zaporednih porazov. Slovenija bi tisto tekmo morala dobiti tudi brez kapetana Gašperja Vidmarja, ki so ga v slovenskem taboru neposrečeno poslali predčasno domov, misleč, da se rezultat proti zadnjemu moštvu v skupini iz prvega dela kvalifikacij ne bo prenašal v drugega.

»Prvič v zgodovini se je zgodilo, da mora evropski prvak igrati kvalifikacije za svetovno prvenstvo. Ob tem smo imeli še smolo, da je bilo to ravno v trenutku, ko poteka že omenjena vojna med Fibo in evroligo. A kar je, je. Gledamo v prihodnost in razmišljamo o kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2021,« se je znova pridušal Trifunović, ki je na tokratnih tekmah prve minute v članskem reprezentančnem dresu ponudil mladim Gregorju Glasu, Juriju Macuri in Aljažu Bratcu, zraven pa je bil tudi Urban Durnik. »A ne pozabimo, da moramo pod mlade šteti tudi Vlatka Čančarja, Blaža Mesička in Matica Rebca,« je opozoril slovenski selektor, ki ima kljub slabim rezultatom podporo Košarkarske zveze Slovenije. Njen predsednik Matej Erjavec je namreč pred dnevi potrdil, da menjave pred kvalifikacijami za evropsko prvenstvo ne bo. »Veliko smo se pogovarjali o prihodnosti in o tem, kako pomembno je, da vsi plujemo v isto smer,« je o tej temi dodal Trifunović.