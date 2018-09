Kim Jong Un je južnokorejskega predsednika Moon Jae Ina na pjongjanškem letališču sprejel z objemi in stiski rok, preden sta se po nastopu gardistov v črnem odprtem mercedesu popeljala proti severnokorejski prestolnici mimo množice, mahajoče s cvetjem, ki je vzklikala domovina in združitev. »Vi, gospod predsednik, potujete naokrog po svetu, toda naša dežela je ubožna v primerjavi z razvitimi državami,« je Kim omenil gostu, preden mu je dejal, da »je dolgo čakal na ta dan« ter da je »morda namestitev, ki mu jo ponuja, skromna, a najboljša, kar jih imajo, in dana s srcem«. Tridnevni obisk v Pjongjangu bo Moon z dvema uradnima srečanjema s severnokorejskim predsednikom prebil v državni vili Paekhwawon, ob zahvali za gostoljubje pa je dejal, da je »napočil čas, da obrodijo sadovi«.

Do vile s sejnimi sobanami, kjer je Kimov oče Kim Jong Il leta 2000 gostil tudi tedanjo ameriško zunanjo ministrico Madeline Albright in bivšega južnokorejskega predsednika Kim Dae Junga, sta se predsednika obeh Korej popeljala skozi novo stanovanjsko sosesko vzdolž ulice Ryomyong, zgrajeno na Kimovo željo po modernizaciji prestolnice. Za kratek čas sta tudi stopila iz avtomobila in vzela cvetje iz rok predstavnikov tamkajšnjih prebivalcev v skrbno pripravljenem scenariju sprejema, ki ga je v živo prenašala državna televizija.

Današnji uradni pogovori so na sedežu vladajoče severnokorejske delavske stranke trajali dobri dve uri, o njih pa je malo znanega, saj bosta Moon in Kim predvidoma skupno izjavo oblikovala po današnjem drugem srečanju, na katerem naj bi ločeno sprejela tudi dogovor o omilitvi vojaške napetosti med državama in o preprečevanju incidentov, kakršni so se med vojskama obeh držav dogajali v desetletjih po korejski vojni, ki uradno še vedno ni sklenjena z mirovnim sporazumom. Pred pogovori je Kim dejal, da je njegovo »zgodovinsko« srečanje z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom junija letos v Singapurju stabiliziralo regionalno varnost, in dodal, da pričakuje napredek v zastalem procesu denuklearizacije korejskega polotoka. Ob tem se je Moonu zahvalil za prispevek k organizaciji singapurskega srečanju, ki je po prvi napovedi za nekaj časa obvisel v zraku in postal znova aktualen po njunem drugem srečanju na demilitariziranem območju v Panmunjonu konec maja.

Tokratni medkorejski vrh naj bi bil tudi nekakšen test za drugi ameriško-severnokorejski vrh, ki ga je Kim Trumpu že predlagal, južnokorejski predsednik pa si pri tem že prizadeva, da bi postavili okvir za denuklearizacije polotoka in skupno deklaracijo o koncu vojne, v kateri je bilo premirje doseženo oddaljenega leta 1953.