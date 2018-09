Med pečatenjem koprskega lokala inšpektorji Fursa izbrisali posnetke snemalcu TVS

Inšpektorji Finančne uprave RS (Furs) so danes zapečatili lokal pod koprskim stadionom Pub 33, kar je spremljala tudi novinarska ekipa Televizije Slovenija (TVS). Ko sta to opazila uslužbenca Fursa, sta snemalcu prepovedala snemanje in zahtevala, naj zbriše posnetke, kar je snemalec tudi storil. Na Fursu pojasnjujejo, da je prišlo do nesporazuma.