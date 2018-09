Po reprezentančnem premoru so se minuli konec tedna nadaljevala ligaška nogometna tekmovanja. Na Hrvaškem je do nove zmage prišel vodilni Dinamo Zagreb, Rijeka Matjaža Keka je proti Osijeku zgolj remizirala, prve zmage v sezoni pa so se veselili v Splitu.

Hajduk je na domačem stadionu pod vodstvom novega trenerja Zorana Vulića premagal Rudeš s 3:1. Splitčani so se z zmago prebili na sedmo mesto na lestvici, za prvim Dinamom še naprej zaostajajo za deset točk. Vuliću, ki je s tem začel že peti trenerski mandat pri Hajduku, je po tekmi padel kamen od srca. »Za nami je zelo težka in zahtevna tekma, ki smo jo enostavno morali dobiti. Prisotne je bilo veliko živčnosti, a fantje so igrali odlično. Zasluženo smo zmagali, a prostora za napredek je še ogromno. Po tej zmagi imam občutek, kot da lebdim nekje zgoraj na tribunah Poljuda, kot da to ni resničnost. Upam, da je ta uspeh prvi korak nazaj proti vrhu.«

Na vrhu srbske lige še naprej kraljuje Crvena zvezda. Na sedmih tekmah je sedemkrat zmagala, ob tem pa dosegla dvaindvajset golov in le tri prejela. Tekmeci upajo, da bodo Beograjčani po začetku lige prvakov zaradi napornega ritma dveh tekem na teden izpustili kakšno točko.

Srbija, 8. krog 1. Crvena z. 7 7 0 0 22:3 21 2. Radnički 8 5 2 1 15:8 17 3. Partizan 7 5 1 1 7:2 16 4. Čukarički 8 4 3 1 12:6 15 5. Mladost 8 4 3 1 11:6 15 6. Napredak 7 2 4 1 7:6 10 7. Rad 7 3 1 3 7:8 10 8. Mačva 8 3 1 4 5:8 10 9. Vojvodina 8 2 3 3 7:9 9 10. Proleter 8 2 2 4 8:8 8 11. Zemun 8 2 2 4 7:8 8 12. Voždovac 8 2 2 4 6:8 8 13. Bačka 8 2 2 4 5:9 8 14. Spartak 8 2 1 5 5:14 7 15. Radnik 8 2 1 5 4:13 7 16. Dinamo V. 8 1 0 7 2:14 3

BiH, 9. krog 1. Željezničar 9 6 2 1 15:5 20 2. Sarajevo 9 5 3 1 19:7 18 3. Zrinjski 9 5 1 3 14:11 16 4. Široki B. 9 3 5 1 10:5 14 5. Sloboda 9 4 2 3 6:4 14 6. Radnik B. 9 3 4 2 8:7 13 7. Čelik 9 3 3 3 6:11 12 8. Krupa 9 2 5 2 14:11 11 9. Mladost 9 2 3 4 8:13 9 10. Tuzla C. 9 2 1 6 6:11 7 11. Gosk G. 9 1 3 5 8:16 6 12. Zvijezda 09 9 0 4 5 7:20 4