Medtem ko so Srbi v nadaljevanju kvalifikacij za svetovno prvenstvo po enkrat izgubili (v gosteh proti Grčiji) in zmagali (doma proti Estoniji) in so v skupini L po osmih odigranih tekmah trdno na tretjem mestu, ki še vodi na Kitajsko, sta v precej slabšem položaju Slovenija in Hrvaška.

Slovenci so z domačim porazom proti Turčiji praktično že zapravili vse možnosti in jih le še čudež lahko popelje na srečanje najboljših svetovnih košarkarskih ekip, le za odtenek več upanja pa imajo Hrvati. Slednji so v skupini J v petek najprej doma izgubili proti Litvi (83:84), precej bolj boleč poraz pa so doživeli v ponedeljek na gostovanju na Poljskem. Neposredni konkurenti za eno od prvih treh mest so jih v Gdansku premagali z 79:74, čeprav so Hrvati vodili tri četrtine tekme, v zadnjih desetih minutah pa povsem popustili. V skupini z Litovci, Italijani, s Poljaki, z Madžari in Nizozemci izbranci Dražena Anzulovića zdaj z izkupičkom treh zmag in petih porazov zasedajo zadnje mesto, za preboj med najboljše tri pa bodo na zadnjih štirih tekmah kvalifikacij – odvisno tudi od preostalih rezultatov v skupini – potrebovali vsaj tri zmage.

Pomagali niso niti štirje najboljši Za Hrvate je najbolj skrb vzbujajoče dejstvo, da so na obeh tekmah nastopili tudi štirje košarkarji iz lige NBA (Žižić, Zubac, Šarić, Bogdanović), a jim tudi to ni pomagalo do uspeha. Prav Bojan Bogdanović je bil po tekmi zelo razočaran. »Smo tam, kjer si zaslužimo biti. Proti Romuniji in Nizozemski smo se razburjali nad Fibo, da ne moremo igrati v polni postavi. Zdaj smo imeli na parketu verjetno najmočnejšo postavo, pa se je zgodilo isto. Z dvema zmagama v tem oknu bi bili že skoraj uvrščeni na prvenstvo, zdaj smo od tega zelo oddaljeni,« je dejal član ekipe Indiana Pacers. »Ali še verjamem, da se bomo uvrstili na svetovno prvenstvo? Nimam komentarja. Jasno, da je treba verjeti. Proti Poljski smo odigrali agresivneje kot proti Litvi, a ni pomagalo. Prejeli smo veliko lahkih trojk in polaganj, enostavno nimam več besed.« Slabe volje je bil po ponedeljkovi tekmi tudi Dario Šarić, ki ga hrvaški mediji že več let opevajo za najboljšega mladega košarkarja v Evropi, tokrat pa so se nanj usule številne kritike, češ da ni pravi za vodjo ekipe. »Nismo pričakovali takšnega razpleta. Dali smo vse od sebe. Očitno je to naš limit. Ta poraz je močno zmanjšal naše možnosti za nastop na SP, zato bo pritisk zdaj še večji. Vseeno upam in verjamem, da se lahko prebijemo med potnike na Kitajsko,« je povedal Šarić.