Oblaki sedaj že tropske depresije so se do torka premaknili proti severovzhodu ZDA in prinesli nekaj vlažnega vremena, na jugu pa se je doslej po neurju oblikovalo najmanj 16 tornadov, ki so pustošili po Virginiji. Trenutne ocene škode po orkanu Florence se gibajo okoli 22 milijard dolarjev, zaradi poplav pa bo številka verjetno še bolj narasla.

Wilmington s 120.000 prebivalci na obali Severne Karoline je pod vodo in ljudem primanjkuje osnovnih življenjskih potrebščin. Reševalne ekipe posredujejo s čolni. Tam kjer je promet še mogoč, se vijejo dolge kolone vozil pred na hitro postavljenimi centri za razdeljevanje vode, hrane in drugih potrebščin.

Ekipe, ki odstranjujejo škodo, večinoma čakajo na umik vode, nakar bodo začeli odstranjevati porušena drevesa, avtomobile in ostalo navlako, ki blokira ceste. Dostava pomoči poteka tudi s pomočjo vojske, brez elektrike pa ostaja več sto tisoč odjemalcev. V ponedeljek je skozi oblake malce posijalo sonce, grozno pa bo, ko se bo voda umaknila in za seboj pustila razdejanje, smrad in bolezni.

