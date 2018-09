Po sinočnjem uvodu v novo sezono lige prvakov bo premiero dočakala tudi šestnajsterica klubov v skupinah od E do H, med katerimi najdemo številne kandidate za končno zmagoslavje. Real Madrid je že 844. dan zapovrstjo na evropskem prestolu, mednarodno sezono pa bo začel doma proti Romi. Bayern iz Münchna bo gostoval v Lizboni pri Benfici, Juventus čaka preizkušnja v Valencii, Manchester City se bo doma pomeril z Lyonom.

Real Madrid se privaja na obdobje brez Cristiana Ronalda, za katerega je delovala vsa ekipa. »Po njegovem odhodu smo morda bolj sproščeni. V ospredje prihaja moštveni duh. Delujemo drug za drugega, ne pa toliko za enega igralca,« je odkrito povedal napadalec Reala Gareth Bale, ki je bil ob prisotnosti Ronalda večkrat zapostavljen. Kraljevi klub z novim trenerjem Julenom Lopeteguijem veliko stavi na umetniški vtis in posest žoge, s čimer se je izkazal že v času službovanja na selektorskem položaju v španski reprezentanci. »Pred začetkom lige prvakov čutim ponos in odgovornost. Real mora na vsakem tekmovanju naskakovati prvo mesto. Smo zelo ambiciozni, da znova ubranimo evropski naslov,« napoveduje Julen Lopetegui. O odhodu Ronalda ni želel govoriti. Dejal je le, da je zadovoljen z izborom igralcev, ki se bodo bojevali za trojček lovorik. Real je med poletjem presenetil, da Ronaldovega odhoda ni nadomestil z odmevnim nakupom. V javnosti so se pojavljale govorice, da bodo Madridčane okrepili Kylian Mbappe, Eden Hazard ali Neymar, a se Real ni odločil za nobenega od največjih zvezdnikov.

Juventus je po seriji osvojenih naslovov v italijanski ligi s prihodom Ronalda odkrito krenil v napad tudi na ligo prvakov. Torinčani so leta 2015 in 2017 izgubili evropski finale, eno najbolj vročih vprašanj pa je, kako se bo z Juventusom znašel Ronaldo. Analitiki napovedujejo, da bo Juventus z najdražjo okrepitvijo močnejši v napadu in šibkejši v obrambi, za katero je do sedaj skrbela vsa ekipa. V Münchnu so veliko priložnost namenili hrvaškemu trenerju Niku Kovaču, ki ga z Bayernom čaka izziv kariere. Manchester City bo znova poskusil s Pepom Guardiolo, ki z veliko razliko osvaja domača prvenstva, v ligi prvakov pa je bil nazadnje v finalu kot trener Barcelone. Osem let pa je že minilo od zadnjega velikega evropskega uspeha Joseja Mourinha, ko je bil prvak z Interjem. Njegov Manchester United bo imel v predtekmovalni skupini z ekipami Juventus, Valencia in Young Boys zahtevno nalogo za uvrstitev v izločilne boje.