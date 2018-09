Cankarjev dom bo 8. oktobra že drugič gostil prestižni mednarodni vinski bienale Top vino, na katerem se bodo ljubiteljem in poznavalcem vin predstavili najboljši vinarji in najboljše vinske kleti na svetu, s poudarkom na eminentnih francoskih vinih ter spremljevalni ekipi najboljših vin iz Italije, Španije, Portugalske, Avstrije, Gruzije, Kalifornije, Nove Zelandije, Srbije in Hrvaške, prisoten pa bo tudi žlahten izbor 30 najboljših slovenskih vinarjev po izboru najboljšega sommelierja zadnjih let Gašperja Čarmana.

Najdražja vinska elita Že pred dvema letoma se je v glavni avli Cankarjevega doma lahko preskušalo najboljša vina, ki jih ponuja svet, letos pa bo prireditveni prostor po zagotovilu organizatorjev še obsežnejši. Tudi vinska falanga, ki prihaja v elitni zasedbi, bo po besedah Gašperja Čarmana, že več let najboljšega slovenskega sommelierja, lastnika blagovne znamke vin Gašper, ter trgovine eVino, ki organizira prireditev ob asistenci neumornega organizatorja raznih prireditev Francija Keka, za kanček boljša, kot je bila leta 2016. Tudi same pokušine naj bi bile obiskovalcem bolj prijazne. Lani je bilo veliko ljubiteljev vin zaradi velikega navala prav na te najdražje steklenice prikrajšanih za degustacije najboljših in najdražjih vinarjev, zato sta letos organizatorja razstavljalcem predlagala, da najprestižnejše steklenice, ki stanejo sto evrov in več, odpirajo samo ob določenih urah, da jih bo lahko pokusilo čim več ljudi. Festival bo sicer potekal med 13. in 19. uro, pred tem pa bo odprt za strokovno javnost. Čarman in Kek zato obiskovalcem predlagata, da pridejo dovolj zgodaj, ne le zato, da bodo lahko pokusili najdražje, kot so vina iz znamenitih francoskih kleti Chateau d'Yquem, Chateau Pontet-Canet ali Chateau Smith Haut Lafitte, italijanskih Ornellaia in Sassicaia ter španske Aalto, temveč tudi zato, da bodo lahko pokusili čim večji spekter vin. Zato so vstopnice v predprodaji cenejše, 35 evrov, medtem ko bodo na dan dogodka nekoliko dražje – 50 evrov, število vstopnic pa bo omejeno na tisoč.