Že vrsto let spremljam po volitvah kadrovske premike na področju varnostnega sistema. Takrat se izkristalizira, kdo je čigav in kdo so strici iz ozadja. Na področju obrambe in varnostnih služb se je po mojem v preteklosti izoblikoval tako imenovani profil zastaranjevalec, ki je na položaju direktorja (recimo OVS) poskrbel, da kaznivo dejanje nedovoljene trgovine z orožjem po osamosvojitvi absolutno zastara.

Ko pišem ta prispevek, imam pred seboj delo dr. Damirja Črnčeca z naslovom Obveščevalna dejavnost v informacijski dobi. Dr. Damir Črnec je produkt fakultete za družbene vede, smer obramboslovje. Predavali so mu ugledni priznani predavatelji s področja varnostnega sistema, zato se ne gre čuditi, da ga je dr. Ljubica Jelušič obdržala kot direktorja OVS. Je diplomirani politolog-obramboslovec ter magister in doktor znanosti, torej oseba, kvalificirana za določeno delovno mesto. Če je bilo opravljeno varnostno preverjanje s pozitivnim mnenjem, kar bi po moje moralo biti, je to to.

Tudi sam sem bil skeptičen, ko je bil Črnčec ponovno postavljen za direktorja OVS v Pahorjevi vladi, saj po mojem ni odigral varnostne vloge v zadevi Patria; no, zdaj ima priložnost, da na to odgovori, kakšna navodila je imel v tej zadevi »s samega vrha vlade«.

Ko gledam te zveste mlade vojščake Janeza Janše, lahko samo časovno ugibam, koliko časa bodo ubogljivo izvrševali njegove ukaze in naloge. Se je dr. Črnčec tega naveličal? Je pri izvrševanju ukazov ocenil, da gre za nezakonitosti? Je zgolj prebežnik ali podtaknjenec, kot je slišati iz ozadja in kot mu očitajo Janševi? Bosta prebežala še Anže Logar in Žan Mahnič? Po mojem bo prej ali slej do tega prišlo. Je Črnčec s prebegom mogoče zarezal v njuno možgansko skorjo?

Vid Drašček, Vrhnika